Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur son yolculuğuna uğurlandı

SAMSUN

Amanos Dağları'nda yürütülen terör operasyonu kapsamındaki arama tarama faaliyetleri sırasında şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Samet Tokur, Samsun'un Salıpazarı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin naaşı, ilçe merkezindeki babaevinde helallik alındıktan sonra Fatih Camisi'ne getirildi.

Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Tokur'un cenazesi, bir süre askerlerin omzunda taşındı.

Şehidin naaşı daha sonra ilçedeki şehitlikte toprağa verildi.

Cenaze törenine şehidin eşi Melike, annesi Nazmiye, babası Sebahattin Tokur'un yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Fuat Köktaş, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ile vatandaşlar katıldı.

Muhabir: İlyas Gün