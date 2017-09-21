'Şehit veririz, gazi veririz, toprağımızı kimseye vermeyiz'

HAKKARİ (AA) - NECMİ ERTUŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde son teknoloji silah ve teçhizatla donatılan özel harekat polisleri, bölgede başarıyla görev yaparak halkın huzurunu sağlıyor.

Bölgenin zorlu coğrafyasında terörle mücadeleyi başarıyla yürüten özel harekat polisleri, terör örgütlerine geçit vermiyor.

İlçenin giriş çıkışlarına ve hakim tepelerine kurulan, son teknolojiyle donatılan zırhlı araç ve güvenlik noktalarında 7 gün 24 saat görev yapan özel harekatçılar, PKK'lı teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.

Olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla bölgeyi kontrol altında tutarak her türlü hareketliliği yakından takip eden özel harekat polisleri, görevlerini fedakarca sürdürüyor. "Gözümüzü kırpmadan görev yapıyoruz"

Özel harekat polisleri, vatan toprakları için can veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Bulundukları bölgenin İran ve Irak sınırında yer aldığını anlatan bir özel harekat polisi ise şunları kaydetti:

"Burası 2 bin 200 rakımlı Kalekol üs bölgesi. Polis Özel Harekat, Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla müşterek 24 saat kesintisiz ilçenin güvenliğini sağlıyor. Hemen batı kısmında 2 bin 800 rakımlı Şapatan üs bölgesi var. İlçenin doğu kısmında kalan 3 bin rakımlı Goman üs bölgesiyle ilçenin hakim noktalarında güvenliği sağlıyoruz. Ben ve silah arkadaşlarım gözümüzü kırpmadan büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktayız."

"Rabbim bizleri muzaffer eylesin"

Özel harekat polisi, terörle mücadelede devletin kendilerine her türlü imkanı sağladığını dile getirerek, "Devletimiz teknolojik, maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Operasyonlarımız kesintisiz devam ediyor. Bu mücadelemizde Rabbim bizleri muzaffer eylesin. 24 saat buralardayız. Gerekirse şehit veririz, gazi veririz ancak bir karış toprağımızı kimseye vermeyiz." ifadesini kullandı.