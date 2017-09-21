Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
104938
ALTIN
146.282
DOLAR
3.5073
STERLİN
4.7335
EURO
4.1791
Ali Koç başkanlık için ilk adımı atıyor
Ali Koç başkanlık için ilk...
Real Madrid ligde ilk yenilgisini aldı
Real Madrid ligde ilk yenilgisini...
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
Efsane antrenör Ivkovic jübile yaptı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
UEFA Uluslar Ligi'nin formatı onaylandı
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru
Fas'ta Türk sporculardan Türkiye rekoru

'Şehit veririz, gazi veririz, toprağımızı kimseye vermeyiz'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teknolojik silah, araç ve gereçlerle donatılan özel harekat polisleri, 7 gün 24 saat başarıyla görev yaparak teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.

'Şehit veririz, gazi veririz, toprağımızı kimseye vermeyiz'

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde teknolojik silah, araç ve gereçlerle donatılan özel harekat polisleri, 7 gün 24 saat başarıyla görev yaparak teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.

21 Eylül 2017 Perşembe 11:48
'Şehit veririz, gazi veririz, toprağımızı kimseye vermeyiz'

HAKKARİ (AA) - NECMİ ERTUŞ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde son teknoloji silah ve teçhizatla donatılan özel harekat polisleri, bölgede başarıyla görev yaparak halkın huzurunu sağlıyor.

Bölgenin zorlu coğrafyasında terörle mücadeleyi başarıyla yürüten özel harekat polisleri, terör örgütlerine geçit vermiyor.

İlçenin giriş çıkışlarına ve hakim tepelerine kurulan, son teknolojiyle donatılan zırhlı araç ve güvenlik noktalarında 7 gün 24 saat görev yapan özel harekatçılar, PKK'lı teröristlerin yurda sızmasını engelliyor.

Olası terör saldırılarına karşı termal kameralarla bölgeyi kontrol altında tutarak her türlü hareketliliği yakından takip eden özel harekat polisleri, görevlerini fedakarca sürdürüyor.

"Gözümüzü kırpmadan görev yapıyoruz"

Özel harekat polisleri, vatan toprakları için can veren şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi.

Bulundukları bölgenin İran ve Irak sınırında yer aldığını anlatan bir özel harekat polisi ise şunları kaydetti:

"Burası 2 bin 200 rakımlı Kalekol üs bölgesi. Polis Özel Harekat, Mehmetçik ve güvenlik korucularıyla müşterek 24 saat kesintisiz ilçenin güvenliğini sağlıyor. Hemen batı kısmında 2 bin 800 rakımlı Şapatan üs bölgesi var. İlçenin doğu kısmında kalan 3 bin rakımlı Goman üs bölgesiyle ilçenin hakim noktalarında güvenliği sağlıyoruz. Ben ve silah arkadaşlarım gözümüzü kırpmadan büyük bir fedakarlıkla görev yapmaktayız."

"Rabbim bizleri muzaffer eylesin"

Özel harekat polisi, terörle mücadelede devletin kendilerine her türlü imkanı sağladığını dile getirerek, "Devletimiz teknolojik, maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Operasyonlarımız kesintisiz devam ediyor. Bu mücadelemizde Rabbim bizleri muzaffer eylesin. 24 saat buralardayız. Gerekirse şehit veririz, gazi veririz ancak bir karış toprağımızı kimseye vermeyiz." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kimyasal silah katliamı mağduru Han Şeyhun'a saldırı
Kimyasal silah katliamı mağduru Han Şeyhun'a saldırı
Türkiye Vodafone Vakfı'ndan şehit çocuklarına eğitim desteği
Türkiye Vodafone Vakfı'ndan şehit çocuklarına eğitim desteği
Güneş Sistemi'nde eşsiz keşif
Güneş Sistemi'nde eşsiz keşif
Çipli kimlik kartlarının teslim süresi kısaldı
Çipli kimlik kartlarının teslim süresi kısaldı
Çad'da kolera salgını: 120 ölü
Çad'da kolera salgını: 120 ölü
TDV bu yıl Türkiye'ye 700 öğrenci getirdi
TDV bu yıl Türkiye'ye 700 öğrenci getirdi
'Aile dostu' dizi ve filmlere teşvik 2018'de başlayacak
'Aile dostu' dizi ve filmlere teşvik 2018'de başlayacak
Fransa'da gazeteler basılmadı
Fransa'da gazeteler basılmadı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim