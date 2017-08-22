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Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı

Devlet Personel Başkanlığınca, 560 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının atamaları kurayla yapıldı.

Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı

Devlet Personel Başkanlığınca, 560 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının atamaları kurayla yapıldı.

22 Ağustos 2017 Salı 17:50
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı

ANKARA

Devlet Personel Başkanlığınca, 560 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının atamaları kurayla yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca istihdam konusunda hak sahibi oldukları tespit edilerek Devlet Personel Başkanlığına bildirilen 560 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının atamaları, Devlet Personel Başkanlığında noter huzurunda kurayla gerçekleştirildi.

Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumları dikkate alındı.

İstihdam hakkı sahiplerinden 12'si mühendis, 23'ü öğretmen, 20'si tekniker, 43'ü teknisyen unvanlı kadrolara atandı.

Öte yandan, istihdam hakkı sahiplerinden 38'i ise öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri (kazandıkları) unvanlar dikkate alınarak avukat, uzman tabip, diyetisyen, Kur'an kursu öğreticisi, veteriner sağlık teknikeri, müze araştırmacısı, sportif eğitim uzmanı, hemşire, biyolog, psikolog, sosyolog, sağlık teknikeri, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, kimyager, redaktör, arşiv memuru ve enformasyon memuru unvanlı kadrolara, 181'i memur, 234'ü hizmetli unvanlı kadrolara, 9'u ise işçi kadrolarına atandı.

Atananların 347'si erkek, 213'ü kadınlardan oluştu.

Atamalar, e-uygulama sistemi üzerinden bu kapsamda personel talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına yapıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının sayısı, 27'si üniversite, 29'u bakanlık ve bağlı kuruluşu, 2'si kamu iktisadi teşebbüsü olmak üzere 58 oldu.

Atama sonuçları www.dpb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

İlgililerin atama işlemleri, yazıların kurumlara ulaşmasından itibaren başlayacak. İstihdam hakkı sahipleri, kurumların atama işlemlerini tamamlamasının ardından kendilerine tebliğ edilmesini bekleyecek.

Muhabir: Merve Yıldızalp

Anahtar Kelimeler:
Atama KurasıÇalışma Ve Sosyal Güvenlik BakanlığıDevlet Personel BaşkanlığıncaTürkiye
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