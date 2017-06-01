Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurluyoruz

Şırnak'taki helikopter kazasında şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın, Kocatepe Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor.
Törende Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Org. Akar ve çok sayıda asker de hazır bulunuyor. Aydoğan Aydın'ın cenaze namazını Diyabet İşleri Başkanı Mehmet Görmez kıldırıyor.
Dün Şırnak'ın Uludere İlçesi Şenoba İlçesi'ndeki askeri üs bölgelerini denetleyen üst rütbeli askerleri taşıyan Cougar tipi helikopter, kent merkezine dönüş için yaptığı kalkıştan kısa süre sonra yüksek gerilim hattına çarpıp düşmüş ve kazada, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu, 2'si pilot, biri teknisyen, 13 asker şehit olmuştu.
Cenaze işlemleri tamamlanan 7 askerimiz memleketlerine gönderildi. İlk cenaze töreni ise helikopter şehidi pilot yüzbaşı Serhat Sığnak için memleketi Adana'da yapıldı. Sığnak, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde düşen helikopterde şehit olan 32 yaşındaki Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Adana’da gözyaşlarıyla toprağa verildi. Şehidin şapkasını takan ağabeyi ile babası asker selamıyla cenazeyi uğurlarken, kız arkadaşı tabuta sarılıp feryat etti. Tabutu omuzlayan Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik de gözyaşlarını tutamadı.
Kazada helikopteri kullanan pilotlardan olan şehit Yüzbaşı Serhat Sığnak için Sabancı Merkez Camii’nde tören düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, 6’ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Atınç, Büyükşehir Belediye Başkanı MHP’li Hüseyin Sözlü, bürokratlar ile çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninde, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, ellerini hiç bırakmadığı şehit yakınlarına başsağlığı diledi. Tıp fakültesini kazanacak kadar başarılı olmasına karşın hayalini kurduğu askeri pilotluğu seçen şehidin babası emekli hava astsubay Hayati Sığnak ile öğretmen annesi Semiha Sığnak ve ağabeyi peyzaj mimarı Orhan Sığnak uzun süre gözyaşı döktü. Acılı aileye başsağlığı dileyen Bakan Ömer Çelik de, tören boyunca şehidin ağabeyi ve babasının elini tuttu. Gözyaşlarını tutamayan Bakan Çelik, daha sonra şehit yakınlarıyla birlikte tabuta omuz verdi. Cenaze başında bekleyen askerlerin yanı sıra şehidin Malatya’da görevli devre arkadaşı 2 pilot yüzbaşı da tabut başında saygı nöbeti tuttu. Kılınan cenaze namazı sonrası şehit Pilot Yüzbaşı Serhat Sığnak, Adana Asri Mezarlığı’nda bulunan şehitlikte toprağa verildi.
Sözcü