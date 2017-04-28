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28 Nisan 2017 Cuma 07:31

Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye tepki gösterdi

Adana’da polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü şehri birbirine kattıktan sonra mahalle arasında kıskıvrak yakalandı. Yakalanan sürücü aracının muayenesi olmadığı için kaçtığını iddia etti.

Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye tepki gösterdi
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Şehri ayağa kaldırdı, çekmeyin ailemiz var diye tepki gösterdi

Adana polisini ayağa kaldıran olay, Seyhan İlçesi Mithatpaşa Mahallesi 58167 sokak meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çağrı A.’ kullandığı 01 BG 468 plakalı otomobiliyle Barajyolu Bulvarı üzerinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı.

Çağrı A. polisten kaçmaya çalıştığı sırada trafik kurallarının ihlal etmesini yanı sıra tehlikeli araç kullanarak kendisini kovalayan polis ekiplerinin hayatını tehlikeye soktu.

Barajyolu Bulvarı’ndan kaçmaya başlayan Çağrı A., Abdi İpekçi Caddesi’ne doğru yol aldı. Daha sonra Kıyıboyu Caddesine çıkarak ara sokaklarda izini kaybettirmek isterken, Mithatpaşa Mahallesi 58167 sokakta polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Polislerin aracı yakalanması üzerine araçtan indirilen sürücü Çağrı A. ve Duran Gülen, araçta bulunan 2 kadınla yemeğe çıktılarını söylerken, aracın muayenesi olmadığı için kaçtıklarını ileri sürdü.

Sürücü sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Öte yandan, araçta bulunan kadınları gazetecilerin kendilerinin çekmesi üzerine, çekme diyerek tepki gösterirken, 'hepimizin ailesi var. Haberi görürsem şikayette bulanuruz diyerek' kendini savundu

 
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