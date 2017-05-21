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21 Mayıs 2017 Pazar 01:25

Sel sularına kapılan vatandaş son anda kurtarıldı

Dereye aracıyla uçan Ardanuç Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ersin Dede, sel suları tarafında metrelerce sürüklendi. Dede vatandaşların bulduğu iple son anda dere kenarına çekildi.

Sel sularına kapılan vatandaş son anda kurtarıldı
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Sel sularına kapılan vatandaş son anda kurtarıldı

Azgın sel sularının sürüklediği araçta bulunan vatandaş son anda bulunan ip yardımıyla kurtarıldı.  Artvin Ardanuç'ta aracının dereye uçması sonucu mahsur kalan vatandaş aracının üzerine çıkarak ip yardımı ile kurtuldu

SEL SULARINA KAPILDI

Artvin'in Ardanuç ilçesinde dereye uçan aracının üzerine çıkan şahıs kendisine uzatılan iple kurtarıldı.

Edinilen Ardanuç ilçesinde meydana gelen kazada, Ardanuç Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi Ersin Dede'nin (53) kullandığı araç bir anda kontrolden çıkarak dereye uçtu.

Kazada yara almayan Dede aracın içinden aracın üstüne çıktı. Dede'yi kurtarması için olay yerine vinç çağırıldı. Daha sonra olay yerine gelen vinç tarafından aşağıya ip uzatıldı. Dede kendisini belinden uzatılan ipin ucuna bağladı. Dede daha sonra ip yardımı ile derenin içerisinden çıkartıldı.




 
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