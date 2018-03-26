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Selanik'teki asırlık nar ağacının bakımı yapıldı

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu bahçesinde bulunan asırlık nar ağacının bakım, onarım ve tedavisi yapıldı.

Selanik'teki asırlık nar ağacının bakımı yapıldı

Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği, Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu bahçesinde bulunan asırlık nar ağacının bakım, onarım ve tedavisi yapıldı.

26 Mart 2018 Pazartesi 16:36
Selanik'teki asırlık nar ağacının bakımı yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi'nin diktiği Selanik'teki asırlık nar ağacının bakım ve tedavisi gerçekleştirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli ile İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 6 kişilik ekip, Selanik'e giderek "Ata yadigarı" nar ağacına gerekli bakımı yaptı.

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosu Yalman Okan, konsolosluk bahçesindeki tarihi nar ağacının Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün babası Ali Rıza Efendi tarafından dikildiğini hatırlatarak, ağacın bakımına büyük önem verildiğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi ile birlikte asırlık ağacının bakım ve tedavisinin yapıldığını dile getiren Okan, "Amacımız Ata'mızdan bize miras olarak kalan bu ağacı mümkün mertebe yaşatıp insanların ziyaret etmesini sağlamaktır." dedi.

Selanik'e giden heyette yer alan Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ömer Çebi ise Atatürk'ün gölgesinde oyunlar oynadığı asırlık nar ağacının manevi değerinin büyük olduğunu kaydetti.

2014 yılından bu yana her yıl düzenli olarak mart ayının sonlarına doğru Selanik'e gelerek ağacın bakımını yaptıklarını aktaran Çebi, şunları dile getirdi:

"Önceki gelişimizde ağaçta çürümelerin oluştuğunu tespit etmiştik. Yaşlılık nedeniyle meydana gelen çürükleri tedavi ettik. Ağacı ilaçladık ve macunladık. Daha sonra da budama ve gübreleme ile her yıl aynı bakımları tekrarlayarak ağacın çok sağlıklı hale getirilmesini sağlıyoruz."

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Özalp Alagöz ise Selanik'teki ağacın, Türk insanı için manevi değerinin yüksek olduğunu dile getirdi.

"Ağacı ne kadar daha uzun yaşatabiliriz." derdinde olduklarını aktaran Prof. Dr. Alagöz, "İlk bakım ve tedavisini yaptığımızda asırlık nar ağacının durumunun çok daha kötü olduğunu görmüştük. Hatta ölmek üzereydi. Ama yapılan işlemler, ağaçtaki hastalıkları durdurmuş hatta daha iyi duruma getirmiştir. Bu ağaç da her canlı gibi ömrünü tamamlayacaktır. Yaptıklarımızla ondan yeni jenerasyonların devam etmesine çalışıyoruz. Bu mirası ve değeri geleceğe aktaralım amacındayız." ifadelerini kullandı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü Bakım ve Budama Şefi Lütfi Çeribaş ise her yıl düzenli olarak asırlık nar ağacını rehabilitasyondan geçirdiklerini belirtti.

Bu yıl da kurumuş dalları budadıklarını, meyve vermeyen yeni filizleri çıkardıklarını ve ölmüş dalları ayıkladıklarını anlatan Çeribaş'ı şunları kaydetti:

"Ağaçta böcek ve mantar oluşmaması için ilaçlamayı yaptık. İlaçlamadan sonra hem kavuk yüzeyine hem de gövde üzerine yaralanmış kısımlara çam katranı tatbik ettik. Daha sonra kök toprağını çapaladık. Şu anda ağacın durumu gayet iyi. Dallardaki kuruma miktarı oldukça azalmış. Mevcut dalların yapraklarının gözleri daha bir canlı. Ağacımız bulunduğu yerin konumu ve heybetiyle de 'Ben de buradayım.' diyebilecek vaziyete gelmiş durumda."

Anahtar Kelimeler:
AtatürkBakım Ve TedaviDünyaİBBNar AğacıPark Ve BahçelerSelanik
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