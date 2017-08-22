Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Senegal çektiği Katar Büyükelçisini geri gönderdi

Senegal'in, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisini geri gönderdiği bildirildi.

Senegal çektiği Katar Büyükelçisini geri gönderdi

Senegal'in, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisini geri gönderdiği bildirildi.

22 Ağustos 2017 Salı 09:35
Senegal çektiği Katar Büyükelçisini geri gönderdi

DOHA (AA) - Senegal'in, Katar ile Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından çektiği Doha Büyükelçisini geri gönderdiği bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Basın Ofisi Sorumlusu Ahmed bin Said er-Ramihi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Senegal, Doha Büyükelçisini Katar'a yeniden gönderme kararı aldı." ifadesine yer verdi.

Katar resmi haber ajansı QNA ise söz konusu kararın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin dün Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından alındığını duyurdu.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda güçlendirilmesi ve Körfez krizi başta olmak üzere Ortadoğu'daki gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Senegal, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krizin ardından Doha Büyükelçisini 7 Haziran'da "istişare" amacıyla çektiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle Körfez krizi patlak vermişti. Bunun ardından bazı ülkeler Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Muhabirler: Ahmed Youssef Elsayed Abdelrehim, Zeynep Tüfekçi

Anahtar Kelimeler:
DünyaKatarKrizSenegal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Akbank'a
Akbank'a "Altın Stevie Ödülü"
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
THY bayramda ek sefer yapacak
THY bayramda ek sefer yapacak
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim