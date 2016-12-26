Serik'te feci kaza; Baba - oğul aynı kazada can verdi

Edinilen bilgiye göre,(42) idaresindekiplakalı minibüs, D-400 karayolu Çandır Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyredenyönetimindekiplakalı tıra arkadan çarptı.Kazada minibüs sürücüsüle oğlu(18) olay yerinde hayatını kaybederken,ve Suriye uyrukluaraçta sıkıştı.Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Serik Devlet Hastanesi ve Anadolu Aspendos Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.Aynı bölgede kazanın ardından ikinci bir kaza yaşandı.'ın kullandığı 07 HKH 48 plakalı otomobil, olay yerine yardım için 112 ambulansına arkadan çarptı. Kazada ambulansta maddi hasar meydana geldi.