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26 Aralık 2016 Pazartesi 20:47

Serik'te feci kaza; Baba - oğul aynı kazada can verdi

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs sürücüsü ile oğlu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Serik'te feci kaza; Baba - oğul aynı kazada can verdi
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Serik'te feci kaza; Baba - oğul aynı kazada can verdi

Edinilen bilgiye göre, Musa Akkuş (42) idaresindeki 07 YAD 33 plakalı minibüs, D-400 karayolu Çandır Kavşağı yakınlarında aynı yönde seyreden Ahmet Özkan yönetimindeki 33 ASP 43 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü Musa Akkuş ile oğlu Bilal Akkuş (18) olay yerinde hayatını kaybederken, Temel Elçinci ve Suriye uyruklu Mustafa Mustafa araçta sıkıştı.

Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar, Serik Devlet Hastanesi ve Anadolu Aspendos Hastanesine kaldırıldı. Cenazeler ise otopsi için Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Aynı bölgede kazanın ardından ikinci bir kaza yaşandı. İbrahim Turan'ın kullandığı 07 HKH 48 plakalı otomobil, olay yerine yardım için 112 ambulansına arkadan çarptı. Kazada ambulansta maddi hasar meydana geldi.
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