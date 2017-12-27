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Setcard'dan açıklama:

- "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğ ile yemek kartı şirketlerine ait POS cihazlarının, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile bağlantı ve entegre zorunluluğu olmadan daha önce kullanıldığı şekilde kullanılmasına izin verilmiştir"

Setcard'dan açıklama:

- "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğ ile yemek kartı şirketlerine ait POS cihazlarının, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile bağlantı ve entegre zorunluluğu olmadan daha önce kullanıldığı şekilde kullanılmasına izin verilmiştir"

27 Aralık 2017 Çarşamba 15:55
Setcard'dan açıklama:

İSTANBUL (AA) - Setcard'dan yapılan açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayımladığı tebliğ ile yemek kartı şirketlerine ait POS cihazlarının, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile bağlantı ve entegre zorunluluğu olmadan daha önce kullanıldığı şekilde kullanılmasına izin verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Setcard'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak 2018 itibarıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara geçiş zorunluluğu ile restoran, lokanta ve büfelerde kullanılan yemek kartı POS cihazlarının tek cihazda toplanmasının hedeflendiği anımsatıldı.

İşletmelerin birçok yemek kartı POS cihazı kullanması ve yoğun paket servis talebini karşılamak için 2 ila 4 arasında yeni nesil ödeme kaydedici cihaz almasının ise esnafa ciddi bir maliyet getirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uygulamayla birlikte esnaf yeni nesil ödeme kaydedici cihazlara bedel ödeme, yemek kartı şirketleri de bu cihazlara yükleyeceği uygulamalar için aylık 500-600 lira gibi ek maliyet ödeme zorunluluğuyla karşılaşmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığı 21 Aralık'ta çıkardığı tebliğler ile herhangi bir işletme büyüklüğü ve ciro şartı aranmaksızın eski nesil ödeme kaydedici cihazların mali hafızaları doluncaya kadar kullanımına izin vererek esnafı rahatlatmıştır. İkinci bir adım olarak da Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 26 Aralık'ta yayımladığı tebliğ ile yemek kartı şirketlerine ait POS cihazlarının, yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar ile bağlantı ve entegre zorunluluğu olmadan daha önce kullanıldığı şekilde kullanılmasına izin verilmiştir."

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Setcard Mali İşler Müdürü Orkun Baki de yapılan bu düzenlemeyle on binlerce esnafın her ay 500-600 liralık ek maliyet ödemeden kurtarıldığına işaret ederek, "Ayrıca, yemek kartı POS cihazlarından dolayı ilave yeni nesil ödeme kaydedici cihaz alma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Firmamız da esnafa ek maliyet getirmemesi için hizmetine mevcut POS cihazları ile devam edecektir." değerlendirmelerini yaptı.


Anahtar Kelimeler:
POSSetcard
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