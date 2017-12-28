Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 13°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114480
ALTIN
156.866
DOLAR
3.7685
STERLİN
5.0695
EURO
4.5043
Boluspor kupada Süper Lig ekibini mağlup etti
Boluspor kupada Süper Lig ekibini...
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne...
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Fenerbahçe Doğuş’un Konuğu Real Madrid
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl temennisi: İstikrar
Trabzonspor Başkanı Usta'dan yeni yıl...
İşte futbol dünyasının gezginleri
İşte futbol dünyasının gezginleri

Sevdiklerine sigarayı bıraktırmak için mektup yazacaklar

- Sigara bağımlılığına karşı farkındalığı arttırmak için Bağcılar'daki 8. sınıf öğrencileri arasında "Hayata Bir Mektup Yaz" projesi kapsamında yarışma düzenlenecek - Yarışmada, bir sevdiğine sigarayı bırakması için en etkili mektubu yazan öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek

Sevdiklerine sigarayı bıraktırmak için mektup yazacaklar

- Sigara bağımlılığına karşı farkındalığı arttırmak için Bağcılar'daki 8. sınıf öğrencileri arasında "Hayata Bir Mektup Yaz" projesi kapsamında yarışma düzenlenecek - Yarışmada, bir sevdiğine sigarayı bırakması için en etkili mektubu yazan öğrenciler, çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek

28 Aralık 2017 Perşembe 15:13
Sevdiklerine sigarayı bıraktırmak için mektup yazacaklar

İSTANBUL (AA) - Bağcılar'daki 8. sınıf öğrencileri, sevdiklerine sigarayı bıraktırmak amacıyla en etkili mektubu yazmak için yarışacak.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sigara bağımlılığına karşı farkındalığı arttırmak için "Hayata Bir Mektup Yaz" projesi kapsamında düzenlenecek yarışmada, bir sevdiğine sigarayı bırakması için en etkili mektubu yazan öğrenciler, para ve altınla ödüllendirilecek.

Yarışmaya ilçe genelindeki 31 okuldan 8. sınıfta okuyan 10 bin 700 öğrenci katılacak.

Zarf, kalem ve kağıtları dağıtılan öğrenciler, sigara kullanan bir sevdiğine sigarayı bırakması için mektup yazacak.

İki hafta içinde yazılacak mektuplar, aralarında gazeteci, yazar ve edebiyat öğretmenlerinin de bulunduğu jüri tarafından değerlendirilecek.

Projeye Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Yeşilay Bağcılar Şubesi ve Başer Sağlık Koleji de destek veriyor.

- "Proje, sigarayla mücadele anlamında güzel düşünülmüş bir proje"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, öğrencilerin yazdığı mektupların çok duygusal ve etkili olacağına inandığını belirtti.

Projenin, sigarayla mücadele anlamında güzel düşünülmüş bir proje olduğuna işaret ederek, "Yararlı olacağına inanıyorum. Birçok proje yapıyoruz ama büyüklerle yol alamıyoruz. Çocuklarla ve gençlerle girdiğimiz projelerde daha etkili oluyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise öğrencilere, sevdikleri için etkileyici mektuplar yazmalarını tavsiye etti.

Anahtar Kelimeler:
Bağcılar BelediyesiHayata Bir Mektup YazLokman Çağırıcı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
Boyner'den Beymen'in halka arzına ilişkin açıklama
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
'Filistinli cesur kız' Temimi'ye destek gösterisine müdahale
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
İzmir için kuvvetli sağanak uyarısı
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
'Asıl teröristler içimize sızanlarmış'
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
İstanbul Valisi Şahin: Yılbaşında 37 bin polis ve 4 bin jandarma görev başında
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
AA Spor Masası'nın konuğu Göksel Gümüşdağ
"ATÜ Duty Free" talihlileri ödülünü aldı
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz
BBP Genel Başkanı Destici: Birilerinin toplumu ayrıştırmasını reddediyoruz

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim