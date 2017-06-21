Sevgilisine sürpriz hazırlarken evi yakıyordu

Kütahya’da sevgilisine sürpriz yapmak için yerlere gül serpen ve mum yakan gencin dışarı çıkmasının ardından evde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evindeki eşyaların yangını gören genç sinir krizi geçirdi.Edinilen bilgiye göre olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Mısırlı Sokak’ta meydana geldi. Apart dairede tek başına yaşayan B.A. sevgilisine sürpriz yapmak için evi güllerle süsledi. B.A., mumları yaktıktan sonra dışarı çıktı. Yerdeki ve koltuklardaki mumlar alev alınca odayı bir anda dumanlar sardı. Evden çıkan dumanları gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.Kız arkadaşı ile eve döndüğünde evdeki eşyaların yandığını gören genç ise sinir krizleri geçirdi. Genci kız arkadaşı sakinleştirirken, evde maddi hasar meydana geldi.