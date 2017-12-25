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Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü

Ereğli'de bir genç kız, aşk yaşadığı adamı arkadaşları ile birlikte takip ederek bir süredir şüphelerinde ne kadar haklı olduğunu gördü.

Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü

Ereğli'de bir genç kız, aşk yaşadığı adamı arkadaşları ile birlikte takip ederek bir süredir şüphelerinde ne kadar haklı olduğunu gördü.

25 Aralık 2017 Pazartesi 19:50
Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü

Sevgilisini aracıyla takip eden genç kız acı gerçekle çılgına döndü

Kendisine sırılsıklam aşık olduğu genci hiç ummadığı bir anda takip eden genç kız, karşılaştığı manzara karşısında çılgına döndü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisini takip edip başka kızla yakalayan genç kız, ortalığı birbirine kattı

Olay, Ereğli ilçesi Bozhane Limanı mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, genç kız kendisini aldattığından şüphelendiği erkek arkadaşını kız arkadaşlarıyla ile birlikte takip etti.

Edinilen bilgilere göre; erkek arkadaşının liman içerisine aracını park etmesi ile otomobilinden inen genç kız ve arkadaşları önce otomobilin içerisindeki kıza saldırdı, ardından da kendisini aldatan arkadaşına saldırdı.

Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde genç kız ve arkadaşları erkek arkadaşına tokat atıp sakallarını yolmaya çalıştı. Genç kızın bir arkadaşı ise otomobilin içerisindeki kıza saldırdı.

Olay liman çalışanlarının araya girmesi ile büyümeden önlenirken, genç kız ve arkadaşları geldikleri otomobille olay yerinden ayrıldı.

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