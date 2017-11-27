'Sevgiyle büyüttükleri çiçekler' kenti süslüyor

MANİSA (AA) - Manisa'da zihinsel engellilerin eğitim gördüğü Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinin bahçesine kurulan serada çiçek yetiştiren çocuklar hem terapi oluyor hem de gelir elde ediyor.

"Sevgiyle Yeşeren Emekler" adını verdikleri serada dikiminden bakımına, sulanmasından sökümüne kadar her türlü işlemi yapan öğrencilerin yetiştirdiği çiçekler, kentin meydanlarını süslüyor.

İlk meyvelerini verdi

Merkezin bahçesine zihinsel engelli öğrencilere el becerisi ve üretkenlik kazandırabilmek adına kurulan ve özellikle bu yıl aktif bir şekilde üretim yapan sera, ilk meyvelerini de vermeye başladı.

Serada toprakla buluşmanın mutluluğunu yaşayan öğrenciler, aynı zamanda toprak ile enerjilerini atarak terapi olma imkanı buluyor. Öğrencilerin bir yıl boyunca emek vererek ürettiği çiçeklerden 24 bini Yunusemre Belediyesi, 16 bini Şehzadeler Belediyesi ve 10 bini Manisa Organize Sanayi Bölgesi tarafından satın alındı.

Merkeze devam eden öğrenciler, ürettiği miktara göre 30 ila 900 lira arasında ücret alarak ailelerine de destek sağlıyor.

Çelik: İmkansız diye bir şey yok

Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, belediye olarak Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi ile imzalanan protokol kapsamında merkezde eğitim gören çocukların ürettiği çiçekleri satın aldıklarını söyledi.

Zihinsel engelli çocuklar tarafından 2015 ve 2017 yıllarında üretilen 31 bin 600 adet çiçeği satın aldıklarını ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Şehzadeler Belediyesi olarak biz de ücretini ödeyerek teslim aldık. Bu uygulama da gösteriyor ki zihinsel engelli çocuklarımızın ve diğer engelli vatandaşlarımız gerekli eğitimi ve öğretimi aldıkları takdirde farklı alanlarda büyük başarılar elde edebiliyorlar. Herkesin farklı yetenekleri var. Yeterki onları gerekli eğitim öğretim süreçlerinden geçirip ön plana çıkartabilelim ve kazandırabilelim. İmkansız diye bir şey yok. İstendiğinde, emek sarf edildiğinde zihinsel engelli yavrularımızın neleri başarabileceklerinin en güzel ve somut göstergesidir. Bu gönülleri çiçek gibi güzel olan, tertemiz olan yavrularımızın üretmiş olduğu bu çiçeklerle Şehzadeler ilçemiz daha da güzel olacak."

Kenti süslüyor

Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi de merkezin, çocukların eğitim aldığı, atölyelerinde çiçekleri ve bitkileri yetiştirdikleri bir yer haline geldiğini belirterek, "Yunusemre Belediyesi olarak aileler ve çocuklarla birlikte oluyoruz. Bu sene çocuklarımızın ürettiği çiçekleri Yunusemre ilçesi sınırları içerisinde bulunan park ve bahçelere ekiyoruz. Bu yıl yaklaşık 24 bin civarında çiçek aldık. Çocuklarımız aynı zamanda bu işten de para kazanıyorlar. Harçlıklarını çıkarıyorlar ve ailelerine de destek oluyorlar. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Manisa Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi Müdürü Murat Ceylan ise 2013 yılında çocukları üretken hale geçirebilmek için sera projesi geliştirdiklerini, 2 yıldır olumlu sonuçlar elde ettiklerini anlattı.

Ceylan, "2014 yılı seçimleri ardından Yunusemre ve Şehzadeler belediyeleri kurulduktan sonra, bu 2 belediyeyle çiçek dikimi ile ilgili proje yaptık. Başkanlarımız da bu projemize destek verdiler. 2015 yılının Ocak ayından itibaren okulumuzda bulunan öğrencilerimiz, Şehzadeler ve Yunusemre belediyelerimize çiçek üretimi yapmaya başladılar. 2017 yılı içerisinde Ocak ayından bu yana toplamda 24 bin çiçek Yunusemre'ye, 16 bin çiçek Şehzadeler belediyelerine, toplamda da 6 bin çiçek Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ne üretimi tamamladık. Bugün de teslimatlarını gerçekleştirerek 2017 yılını kapatıyoruz. Gelen paralarla da yılbaşı itibarıyla çocuklarımıza ürettikleri oranda ücretlerinin dağıtımını yaparak, onların da üretmenin mutluluğunu üretme sonrasında hakettiklerini almanın sevincini yaşamlarına sebep oluyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerden Damla Ayyıldız, çiçek üreterek mutlu olduklarını belirterek, "Biz ürettiğimiz çiçekleri parklarda görüyoruz, mutlu oluyoruz. Öğretmenlerimiz bize öğretiyor biz de serada uyguluyoruz. Bugün ürettiğimiz çiçekleri belediyelere verdik." şeklinde konuştu.

Öğrenci Ozan Özer ise "Elimizden tutulduğunda neleri yapabildiğimizi buradan tüm insanlara gösterdik. Emeğimizin karşılığını aldıkça daha verimli çalışır hale geldik. Ürettiğimizi gören ailelerimiz de çok seviniyor." ifadelerini kullandı.