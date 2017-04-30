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30 Nisan 2017 Pazar 11:44

Seydişehir Akçalar'da feci kaza, 3 ağır 19 yaralı var

İstanbul gezisinden dönen Bozkırlı öğrencileri taşıyan minibüs Akçalar yakınlarında şarampole yuvarlandı. İlk belirlemelere göre 19 öğrenci yaralandı

Seydişehir Akçalar'da feci kaza, 3 ağır 19 yaralı var
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Seydişehir Akçalar'da feci kaza, 3 ağır 19 yaralı var


Konya Beyşehir Karayolu'nda sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'nün durumu ağır. Bozkırlı öğrencileri taşıyan minibüste bulunan yaralılar tedavi altına alındı

Konya'da, saat 05.30 sıralarında Seydişehir- Beyşehir kara yolu üzerindeki Akçalar mevkisinde meydana gelen kazada, Emre Salatan yönetimindeki minibüs, bilinmeyen nedenle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü emre Salatan ile birlikte minibüsteki 18 kişi yaralandı.

İstanbul'a düzenledikleri geziden Konya'nın Bozkır İlçesi'ne döndükleri belirtilen yaralılar ambulanslarla Seydişehir ve Beyşehir´deki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan durumu ağır olan 3 kişi Konya'ya sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu kaydedildi. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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