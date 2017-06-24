Konya'nın Seydişehir ilçesini Bozkır ile çevre köy ve kasabalara bağlayan yolda devam eden yenileme çalışması uzadıkça kazalar birbirini takip ediyor. Gece meydana gelen son kazada 6 kişi ölümden döndü.

Seydişehir 'de kum yığınına çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı

yolunda iki yıldır bitmeyen yenileme çalışması yüzünden meydana gelen trafikları can yakmaya devam ediyor.Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda seyir halindeki otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 6 kişi yaralandı., gece saatlerinde Seydişehir-Bozkır karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. (32) idaresindekiplakalı otomobil, yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda seyir halindeyken kum yığına çarptı.Kazada araçta bulunan aynı aileden B.G. (9), Şerife G. (19), Fatma G. (19), Ayşe G. (40) ve Murat G. (41) ağır yaralandı.Otomobil sürücüsü Hasan G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yola savrulan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.