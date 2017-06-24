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24 Haziran 2017 Cumartesi 02:31

Seydişehir'de kum yığınına çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesini Bozkır ile çevre köy ve kasabalara bağlayan yolda devam eden yenileme çalışması uzadıkça kazalar birbirini takip ediyor. Gece meydana gelen son kazada 6 kişi ölümden döndü.

Seydişehir'de kum yığınına çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı
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Seydişehir'de kum yığınına çarpan otomobilde 6 kişi yaralandı

Seydişehir Bozkır yolunda iki yıldır bitmeyen yenileme çalışması yüzünden meydana gelen trafik kazaları can yakmaya devam ediyor.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda seyir halindeki otomobilin kum yığınına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5'i ağır 6 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Seydişehir-Bozkır karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan G. (32) idaresindeki 42 K 4194 plakalı otomobil, yol yapım çalışması devam eden ve henüz trafiğe açılmamış yolda seyir halindeyken kum yığına çarptı.

Kazada araçta bulunan aynı aileden B.G. (9), Şerife G. (19), Fatma G. (19), Ayşe G. (40) ve Murat G. (41) ağır yaralandı.


Otomobil sürücüsü Hasan G. ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yola savrulan yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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