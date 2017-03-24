Şeyh Said'li 'Evet' pankartı kaldırıldı

"BİLGİMİZ DIŞINDA ASILDI"

"KİM ASMIŞSA SORUMLULUK ONLARDADIR"

Referandum öncesi, Diyarbakır'da yürütülen 'Evet' kampanyası için kullanılan ve büyük tepkiye neden olan pankart indirildi. AK Parti il yönetimi pankartın bilgileri dışında asıldığını iddia ederken, kullanılan yazı tipi fotoğraf ve renklerin Ak Parti'nin dijital çalışmalarında yer alan kurumsal fontlarından seçildiği dikkat çekti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın 1 Nisan'da yapacağı Diyarbakır mitingi öncesi AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından kentin birçok noktasına pankartlar asıldı. Pankartların birinde "Her ‘Evet' Şeyh Said ve arkadaşlarına bir Fatiha'dır" yazısı yer aldı. İçeriğe tepki gösterilirken, pankart dün kaldırıldı.AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Akar, pankartın, bilgileri ve talimatları dışında asıldığını, bunun ne amaçla ve kimler tarafından yapıldığını araştırdıklarını bildirdi.AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da AA'ya yaptığı açıklamada pankartın AK Parti ile ilgisinin olmadığını söyledi. Pankart nedeniyle özellikle sosyal medyada orantısız şeyler yapmaya kalkanların olduğunu belirten Sorgun, AK Parti'nin bütün kurumsal seçim malzemelerinin, billboard, pankart, ilan ve görsellerin "kararımızevet.com" internet sitesinde yer aldığını ifade etti.Sorgun, "Sitemizde yer alan görseller, afişler ve pankartlar dışındakiler asla bizi bağlamaz. Diyarbakır teşkilatımız ile de görüştük. Onların da bilgisi dışında olduğunu öğrendik. Bu noktada kim asmışsa, sorumluluk onlardadır. Pankartın AK Parti ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi.Sorgun, konu hakkında gerekli araştırmaların yapıldığını, pankartı asanlara ilişkin de çalışma başlatıldığını kaydetti.