Şeyh Salah'ın gözaltı süresi yeniden uzatıldı

HAYFA/GAZZE (AA) - 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah'ın avukatlarından Halid Zabarka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada, mahkeme süreci devam ettiği sürece gözaltında tutulması kararı alındı. Bu da Şeyh Salah'ın aylar boyunca gözaltında kalabileceği anlamına geliyor." dedi.

Mahkemenin kararını temyize götüreceklerini ifade eden Zabarka, "Kişisel fikirlerini ifade eden bir şahsın gözaltında tutulması için alınan bu kararın eşi görülmemiştir. Bu karar aynı zamanda bizim defalarca dile getirdiğimiz Şeyh Salah’ın siyasi bir şahsiyet olduğu, dini ve siyasi görüşleri nedeniyle yargılandığı yönündeki kanaatimizi pekiştiriyor." diye konuştu.

Zabarka, İsrail'in ifade özgürlüğünü engellediğine ve kişisel fikirleri yargıladığına bir kez daha vurgu yaparak, "İsrail'in artık sadece şahısları değil aynı zamanda görüş ve fikirleri de yargılamaya başladığı açıkça ortaya çıkmıştır. Bu da İsrail’in tam kapsamlı diktatör bir sistem olduğu ve kendi görüşleri dışındaki düşüncelere tahammül etmediğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'deki Arap vatandaşlarını temsil eden Yüksek Arap Takip Komitesi'ne bağlı Özgürlükler Komisyonu Başkanı Şeyh Kemal el-Hatip daha önce AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in 14 Temmuz'da Mescid-i Aksa'de yaşanan olaylardan sonra bir "günah keçisi" arayışında olduğunu belirterek, "İsrail devleti, bu olaylardan sonra ağız değiştirerek farklı bir tavra büründü. Bu bağlamda Binyamin Netanyahu hükümeti Şeyh Salah'ı hedef almaya başladı.Netanyahu Mescid-i Aksa'da geri adım attıktan sonra bir 'günah keçisi' arayışı içine girdi ve bu günah keçisi de Şeyh Salah oldu." diye konuşmuştu.

Salah'a destek amacıyla Gazze'de gösteri

Gazze'de toplanan onlarca Filistinli, İsrail polisinin geçen ay gözaltına aldığı Şeyh Salah'a desteklerini ifade etti. Ellerinde "Salah'a özgürlük", "Hücre siyasetine hayır" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, İsrail'in ihlallerini protesto etti.

Gösteride, İslami ve Ulusal Güçler Esir Komitesi adına konuşma yapan Yasir Salih, "Şeyh Salah'ın duruşması ile eş zamanlı ona destek olmak için burada toplandık." dedi.

Salih, İsrail'in başta Salah olmak üzere tüm Filistinlilere yönelik ihlalleri karşısında uluslararası toplumun suskun kalmasını kınadıklarını söyledi.

1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah, İsrail polisinin 15 Ağustos Salı günü sabaha karşı Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla gözaltına alınmıştı. İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail mahkemesi, en son 28 Ağustos'ta mahkeme önüne çıkan Salah'ın gözaltı süresinin bir sonraki duruşmanın yapılacağı 6 Eylül'e kadar uzatılmasına karar vermişti.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

Daha önce de birçok kez hapis yatan Şeyh Salah son olarak 9 ay cezaevinde kaldıktan sonra 17 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Muhabir: Eshat Fırat,Nour Mahd Ali Abu Aisha,Zeynep Hilal Karyağdı