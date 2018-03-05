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Seyyar satıcıdan Mehmetçik'e destek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde seyyar köfte ve sucuk satarak geçimini sağlayan Metin Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bir haftalık gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Seyyar satıcıdan Mehmetçik'e destek

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde seyyar köfte ve sucuk satarak geçimini sağlayan Metin Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bir haftalık gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

05 Mart 2018 Pazartesi 13:38
Seyyar satıcıdan Mehmetçik'e destek

KARS (AA) - Şehitler diyarı Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, seyyar köfte ve sucuk satarak geçimini sağlayan Metin Özdemir, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak için bir haftalık gelirini Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde seyyar satıcılık yapan Özdemir, Zeytin Dalı Harekatı ve terörle mücadelede askerlerin yanında ve destekçisi olduğunu belirterek, "Şehitler diyarı Sarıkamış'tan Afrin'de bulunan askerlerimize ve şehit ailelerimize katkı sunmak için ekmek arası sucuk ve köfte satarak elde ettiğimiz geliri bağışlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Katkı veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Kayak merkezinde hizmet veren bir otelin müdürü Murat Demir de Mehmetçik'e toplumun her kesiminden büyük destek olmasının gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Arkadaşımız bizim otel önünde böyle bir etkinlik yapacağını söyledi. Bizler de personelimizle birlikte çorbada tuzumuz olsun diye katkı sağladık. İnşallah ordumuz Afrin bölgesinden muzaffer bir şekilde geri dönecektir." diye konuştu.

Bölgenin ziyaretçilerinden Nimet Cihangir ise "Bizim de Afrin'deki Mehmetçiklere, şehit yakınlarına bir nebze olsun faydamız olsun istedik. Metin kardeşimize bu başlattığı kampanyada katkı sağlamaya çalıştık." dedi.

Bu arada Sarıkamış'tan Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için yola çıkan askerlere, Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanlığı önünde toplanan bir grup Türk Bayrağı açarak destek verdi.

Sarıkamış Ülkü Ocakları Başkanı Tolga Bircan, Mehmetçiklerin yanında olduklarını dile getirerek, "Askerlerimizi uğurladık, bu vatan bölünemez. Bu vatan için gerekirse bizim her bir gencimiz, her bir ferdimiz, seve seve, koşa koşa, şehadet şerbetini içmeye hazırdır. Ne mutlu Türküm diyene." şeklinde konuştu.

Muhabir: Hüseyin Demirci

Anahtar Kelimeler:
KarsMehmetçikSarıkamışTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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