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SGK prim ödemelerinde süre uzatıldı

Temmuz 2017 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinin süresi 5 Eylül Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

SGK prim ödemelerinde süre uzatıldı

Temmuz 2017 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinin süresi 5 Eylül Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

24 Ağustos 2017 Perşembe 17:37
SGK prim ödemelerinde süre uzatıldı

ANKARA (AA) - Temmuz 2017 dönemine ait Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim ödemelerinin süresi 5 Eylül Salı günü sonuna kadar uzatıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, SGK'nın Temmuz 2017 dönemine ilişkin prim ödemelerinde son günün 31 Ağustos olduğu, bu tarihin de Kurban Bayramı arifesine denk geldiği belirtildi.

Bayram öncesi yarım günlük mesai süresinin de idari tatil kabul edildiğine işaret edilen açıklamada, SGK yönetiminin bu durumu göz önünde bulundurarak olası mağduriyetleri önlemek amacıyla süre uzatımı karar aldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son ödeme tarihi 31 Ağustos 2017 olan prim ve diğer tüm SGK alacaklarının (6111, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında yapılandırılan borçlara ilişkin taksit ödemeleri de dahil olmak üzere) ödeme süresi 5 Eylül gün sonuna kadar uzatılmış olup, bu tarihe kadar yapılacak söz konusu ödemeler yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır."

Muhabir: Özcan Yıldırım

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