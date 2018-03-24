Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
hafif yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.910
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6389
EURO
4.9052
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki...
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup etti
Milliler, İrlanda'yı tek golle mağlup...

Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınlar, KADES sayesinde tek tuşla polise ihbarda bulunabilecek.

Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak

Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınlar, KADES sayesinde tek tuşla polise ihbarda bulunabilecek.

24 Mart 2018 Cumartesi 10:38
Şiddet gören kadınlar polise tek tuşla ulaşacak

ANKARA (AA) - Şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların, ihbarlarını polise daha hızlı iletmeleri amacıyla hazırlanan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hizmete girdi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün kadına karşı şiddetle mücadele çalışmaları kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, şiddete maruz kalan veya maruz kalma ihtimali olan kadınların ihbarlarını daha hızlı bir şekilde haber merkezlerine iletmeleri amacıyla akıllı telefonlarda kullanılabilecek Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) kuruldu.

Kadına karşı şiddetle mücadeleye akıllı çözüm getiren sistem, IOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlara yüklenebilecek.

Mağdur kadının adres bilgisi de sisteme düşecek

Kullanıcılar uygulamaya ad, soyad, doğum yılı, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve telefon numarasıyla giriş yapacak. Giriş yapılan telefon numarasına SMS ile doğrulama kodu gönderilecek. SMS kodunun onaylanmasıyla sistem kaydı tamamlanacak.

Daha sonra uygulama ekranına gelen "yardım iste" tuşuyla mağdur kadın polise ihbarda bulunabilecek.

İhbar, otomasyon sistemine alarm olarak düşecek ve ihbarcının konumu, adres bilgisi şeklinde otomatik olarak sistemde görülecek.

Konum bilgisinin açık olması şart

Uygulamanın düzgün çalışması için cep telefonunun konum bilgisinin de açık olması gerekecek.

Asılsız ihbarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 271'inci maddesi uyarınca yasal işlem yapılacak.

KADES, IOS ve Android işletim sistemlerinde sanal marketlerden bugün itibarıyla indirilebiliyor.

Muhabir: Orhan Onur Gemici, Sertaç Bulur

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
Etna Yanardağı denize doğru kayıyor
TOKİ restorasyona desteği artırdı
TOKİ restorasyona desteği artırdı
TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de Türklerle buluştu
TBMM Başkanı Kahraman İsviçre'de Türklerle buluştu
Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile' açıklaması
Emine Erdoğan'dan 'koruyucu aile' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ve Sincar'da 3732 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin ve Sincar'da 3732 terörist etkisiz hale getirildi
Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon
Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon
Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor
Afrin'de günde 10 bin kişiye sıcak yemek çıkartılıyor
'Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda iki kadim dosttur'
'Pakistan ve Türkiye gerçek anlamda iki kadim dosttur'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim