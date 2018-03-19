Siemens, Dünya Su Günü'nde tasarrufa dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Ev Aletleri, yaşanabilir bir gelecek için 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla tasarruflu ev aletlerinin önemine dikkati çekiyor.

Siemens Ev Aletleri'nden yapılan açıklamaya göre, su tasarruflu ürünlerin kaynakların korunmasında önemli bir rol üstlendiği gerçeğinden yola çıkan Siemens Ev Aletleri, ürün ve çözümleriyle evlerde kontrollü tüketimi sağlıyor.

Siemens’in yeni A++ enerji sınıfı SN257I01MT bulaşık makinesi, sunduğu yüksek su ve elektrik tasarrufu miktarı ile dikkati çekiyor. Bulaşık makinesinin bakımını sağlayarak ömrünü uzatan "Machine Care" özelliğine sahip bulaşık makinesi, sadece 6,5 litre su tüketimi ile bulaşıkları yıkarken, "hijyen ekstra" opsiyonuyla yüksek ısıda maksimum hijyen sağlıyor.



Siemens Ev Aletleri’nin SN278I06TT ve SN578S06TT kodlu bulaşık makineleri ise Zeolith teknolojisi sayesinde en üst yıkama sınıfı olan A +++’dan yüzde 10 daha fazla enerji tasarrufu sağlayarak her evin gözdesi oluyor. VarioSpeedPlus özelliği ile de yıkama ve kurutma performansından ödün vermeden su miktarını, yıkama ısısını ve püskürtme basıncını artırarak program sürelerini yüzde 66’ya varan oranda kısaltıp zamandan tasarruf sağlıyor.





- Tasarruf dostu iDos





Siemens iDos WM12T661TR ve WM14T682TR çamaşır makineleri, otomatik dozaj sistemi sayesinde her yıkama için makineye deterjan koyma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Makinenin deterjan gözünü sıvı deterjanla yaklaşık 40 yıkama için bir kez doldurmak yeterli oluyor.

Siemens iDos WM12T661TR ve WM14T682TR çamaşır makinelerine tek seferde 1,3 litre sıvı deterjan koyulabiliyor ve yüzde 30’a varan deterjan tasarrufu sağlanıyor. En üst yıkama sınıfı olan A+++’dan yüzde 30 daha fazla enerji verimliliği sağlayan yeni çamaşır makinelerinin, yüksek performansı ve sessizliğiyle 10 yıl garantili İQdrive motorları bulunuyor.

iDos sadece çamaşırları korumakla kalmıyor, aynı zamanda çevreyi de koruyor. Siemens WM12T661TR ve WM14T682TR iDos çamaşır makineleri varioPerfect teknolojisi sayesinde yıkama sırasında üst düzeyde enerji ve su tasarrufu ile konfor sunuyor. iDos dozaj ayar sistemiyle de en doğru miktarda sıvı deterjan kullanılabiliyor. Böylece yılda 7 bin 62 litre su tasarrufu sağlamaya yardımcı oluyor.