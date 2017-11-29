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Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı'na Almanya'dan liyakat nişanı

-Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin en yüksek dereceli nişanı olan liyakat nişanı ile onurlandırıldı

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı'na Almanya'dan liyakat nişanı

-Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin en yüksek dereceli nişanı olan liyakat nişanı ile onurlandırıldı

29 Kasım 2017 Çarşamba 12:39
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı'na Almanya'dan liyakat nişanı

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, Almanya Federal Cumhuriyeti tarafından siyasi, ekonomik, kültürel, manevi ve fahri alanlardaki başarılardan dolayı 1951 yılından bu yana verilen liyakat nişanına layık görüldü.

Siemens açıklamasına göre, Gelis'e nişan dün Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Tarabya'daki Tarihi Yazlık Rezidansında düzenlenen resepsiyonda Almanya Büyükelçisi Martin Erdmann tarafından takdim edildi.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Tarabya'daki Tarihi Yazlık Rezidansında düzenlenen resepsiyona; Türk ve Alman iş dünyası ve medyasından temsilciler ile Hüseyin Gelis’in ailesi ve dostları katıldı.

Erdmann, törende yaptığı konuşmada liyakat nişanının Almanya için ifade ettiği anlam ve öneme değindi. Gelis'in 40 yılı aşkın süredir yedi farklı ülkede Siemens çatısı altında sürdürdüğü çalışmalarından da söz eden Erdmann, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda Türkiye ve Almanya arasında kurduğu köprüden dolayı Gelis'e teşekkür etti.

Erdmann, Almanya Federal Cumhuriyeti'nin liyakat nişanını Almanya Federal Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier adına Hüseyin Gelis’e takdim etmekten büyük onur duyduğunu belirtti.

Liyakat nişanını Erdmann’ın elinden alan Hüseyin Gelis, Almanya Cumhurbaşkanlığı ve Büyükelçilik yetkililerine teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları kaydetti:

"Siemens, Almanya’da kuruluşundan sadece dokuz yıl sonra Anadolu topraklarına geldi, her zaman ekonomi ve topluma katkı için çalıştı, ilklere imzasını attı. Osmanlı İmparatorluğu’nda 1856’da ilk telgraf sistemini, 1881’de ilk telefon hattını ve 1906’da Dolmabahçe Gazhane’de ilk enerji santralini hayata geçirdik. Genç Türkiye Cumhuriyeti’ni buhar makinesi, dinamo, X-ray cihazı gibi ürün ve çözümlerle tanıştırdık.

Siemens olarak her zaman geleceğe ve yeniliğe odaklandık. Günümüzün en önemli kavramı olan dijitalizasyonda dönüşüme liderlik ediyoruz. İnovasyon, teknoloji ve mühendislik alanlarındaki uzmanlığımızı, dijital dönüşümün hızlı ve etkili şekilde gerçekleşmesi için hizmete sunuyoruz. Başarılı olmanın altın anahtarının güven olduğuna inanıyor, şirket olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin gücüne, 161 yıldır hizmet verdiğimiz Türkiyemize, insanımıza güveniyoruz."

Liyakat nişanını, iki ülke arasındaki köklü iletişim, anlayış, dostluk ve güven ilişkisinin somut bir sembolü olarak gördüğünü söyleyen Gelis, "Bu anlamlı Nişan’ı ailem ve tüm Siemens Türkiye çalışanları adına gururla teslim alıyorum." ifadesini kullandı.

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