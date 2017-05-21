Üstelik nikotin seviyesini kendiniz ayarlama şansına sahipsiniz. Daha önce içtiğiniz sigaranın aynı tadında ve aynı nikotin oranında içildiği takdirde, bağımlılık duygusuna iyi gelebilir. Zamanla nikotini sıfırlayıp hoş aromalı diğer tatları da deneyebilirsiniz. Gerçek ateş yanmadığı için, sadece tek bir nefes alıp, sonra bir kenara bırakabilirsiniz. Gerçek sigarada yangın çıkarma riskinden dolayı başlanan sigarayı bitirmek ya da söndürmek gerekirken, bunda asla böyle sıkıntılar yaşanmamaktadır. Kısacası hem sağlığını düşünüp hem de sigaradan vazgeçemeyen kitledenseniz, bir de bu seçeneği denemelisiniz.
Sigarayı Bırakamayanlar İçin Sağlam Bir Alternatif
Günümüzde sigaranın zararları bilinmesine rağmen, ondan vazgeçebilmek özellikle bağımlılar için oldukça zor olsa gerek.
Üstelik nikotin seviyesini kendiniz ayarlama şansına sahipsiniz. Daha önce içtiğiniz sigaranın aynı tadında ve aynı nikotin oranında içildiği takdirde, bağımlılık duygusuna iyi gelebilir. Zamanla nikotini sıfırlayıp hoş aromalı diğer tatları da deneyebilirsiniz. Gerçek ateş yanmadığı için, sadece tek bir nefes alıp, sonra bir kenara bırakabilirsiniz. Gerçek sigarada yangın çıkarma riskinden dolayı başlanan sigarayı bitirmek ya da söndürmek gerekirken, bunda asla böyle sıkıntılar yaşanmamaktadır. Kısacası hem sağlığını düşünüp hem de sigaradan vazgeçemeyen kitledenseniz, bir de bu seçeneği denemelisiniz.