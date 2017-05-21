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21 Mayıs 2017 Pazar 23:30

Sigarayı Bırakamayanlar İçin Sağlam Bir Alternatif

Günümüzde sigaranın zararları bilinmesine rağmen, ondan vazgeçebilmek özellikle bağımlılar için oldukça zor olsa gerek.

Sigarayı Bırakamayanlar İçin Sağlam Bir Alternatif
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Günümüzde sigaranın zararları bilinmesine rağmen, ondan vazgeçebilmek özellikle bağımlılar için oldukça zor olsa gerek. Bu durumda sigarayı bırakma yöntemleri dışında, ondan çok daha az zararı olan, ama sigaraya yakın işleve sahip olan elektronik sigara kullanımı son yıllarda oldukça arttı. Elde tutulup içildiği için, dumana benzer bir buhar salgıladığı için psikolojik olarak insanda sigara içiyor hissi uyandıran e-sigara farklı likit aroma seçenekleri ile cazip bir içecek haline geliyor. Özellikle dudak tiryakileri için kullanışlı bir alternatif. Sigarada var olan kanserojen maddelerin hiçbiri kendisinde bulunmaz.
 
            Üstelik nikotin seviyesini kendiniz ayarlama şansına sahipsiniz. Daha önce içtiğiniz sigaranın aynı tadında ve aynı nikotin oranında içildiği takdirde, bağımlılık duygusuna iyi gelebilir. Zamanla nikotini sıfırlayıp hoş aromalı diğer tatları da deneyebilirsiniz. Gerçek ateş yanmadığı için, sadece tek bir nefes alıp, sonra bir kenara bırakabilirsiniz. Gerçek sigarada yangın çıkarma riskinden dolayı başlanan sigarayı bitirmek ya da söndürmek gerekirken, bunda asla böyle sıkıntılar yaşanmamaktadır. Kısacası hem sağlığını düşünüp hem de sigaradan vazgeçemeyen kitledenseniz, bir de bu seçeneği denemelisiniz.
 
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