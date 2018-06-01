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Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt'in Pervari ilçesinde, 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.

01 Haziran 2018 Cuma 16:48
Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesinin Karamık bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonda, 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.

Anahtar Kelimeler:
PervariSiirtTerör OperasyonuTürkiye
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