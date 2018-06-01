Siirt'te 4 terörist etkisiz hale getirildi

SİİRT (AA) - Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesinin Karamık bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.
Siirt'in Pervari ilçesinde, 4 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.
SİİRT (AA) - Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Pervari ilçesinin Karamık bölgesinde tespit edilen PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon başlatıldı.
Bölgedeki operasyon sürdürülüyor.