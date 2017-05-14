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14 Mayıs 2017 Pazar 12:39

Silikon mağduru hemşire iyileşiyor

Adana'da sahte estetikçi kurbanı olan Merve hemşireden iyi haber var. Hastanede tedavisi devam eden Merve Keleş sevenlerinden dua istedi.

Silikon mağduru hemşire iyileşiyor
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Silikon mağduru hemşire iyileşiyor

Adana'da kendisini doktor olarak tanıtan bayan kuaförüne dudak silikonu yaptırdıktan sonra dudaklarını kaybetme korkusu yaşayan hemşire Merve Keleş, sosyal paylaşım sitesinden ameliyat olduğunu ve iyileşmeye başladığını bildirdi.
Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Polikliniği’nde hemşire olarak görev yapan 22 yaşındaki Merve Keleş'in hayatı bir anda alt üst olmuştu.

Keleş, yaklaşık 1.5 ay önce arkadaşı aracılığıyla internette kendisini estetik uzmanı olarak tanıtan bayan kuaförü Soner G. ile tanışmış, doğuştan sol alt dudağında şekil bozukluğu olduğu için dudağını kalınlaştırmak isteyerek, Azerbaycan'da eğitim gördüğünü öne süren Soner G.'ye önce 500 TL’ye geçici dolgu yaptırmış, daha sonra dolgu bir haftada eriyince, bu kez bin liraya silikon dolgu yapılması konusunda anlaşmış, kliniği tadilatta olduğu için işlemi evde yapacağını söyleyen kuaför, 12 Nisan Çarşamba günü hemşire Merve Keleş'e operasyonu yapmıştı.

Operasyondan hemen sonra Keleş'in dudakları şişmeye başlamış ve dudaklarını kaybetme ile karşı karşıya kalınca hastaneye başvurmuştu. Keleş o günden beri hastanede kalıp dudaklarını kaybetmemek için tedavi görüyor. Keleş, geçtiğimiz günlerde sosyal paylaşım sitesinden dudağının fotoğrafını çekip "ameliyattan küçük bir iz" diye paylaşım yaptı. Daha sonra da yine fotoğrafını çekip "İyileşiyorum eve gideceğim günü iple çekiyorum" mesajını paylaştı.

Bayan kuaförü Soner G. bir süre önce hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay hapis cezası aldığı için yakalanıp cezaevine gönderilmişti. 'Silikon' vakasıyla alakalı da 4 kadın Cumhuriyet Savcılığı'na şikayette bulununca Soner G. hakkında "unvan dolandırıcılığı ve yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı. Yapılan soruşturma sonucunda Soner G.'nin bu suçlardan da tutuklu yargılanmasına karar verildi.

 
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