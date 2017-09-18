ANKARA (AA) - Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı, tatbikatla eş zamanlı, sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediliyor.
Muhabir: Duygu Yener
Genelkurmay Başkanlığından, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi.
ANKARA (AA) - Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı, tatbikatla eş zamanlı, sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediliyor.
Muhabir: Duygu Yener