ANKARA (AA) - Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı, tatbikatla eş zamanlı, sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Muhabir: Duygu Yener