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Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı

Genelkurmay Başkanlığından, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi.

Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı

Genelkurmay Başkanlığından, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi.

18 Eylül 2017 Pazartesi 09:51
Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı

ANKARA (AA) - Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı, tatbikatla eş zamanlı, sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.

Muhabir: Duygu Yener

Anahtar Kelimeler:
HABURSilopiTatbikatTürkiye
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