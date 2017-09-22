Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
103525
ALTIN
145.430
DOLAR
3.4941
STERLİN
4.7371
EURO
4.1816
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Beşiktaş Fenerbahçe'nin konuğu oluyor
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
Dünya Ralli Şampiyonası yeniden Türkiye'de
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
'Alex'i statta görüntüleyemedik'
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen takımlar belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası 3.Tur'da elenen...
Süper Lig 6. hafta maç programı belli oldu
Süper Lig 6. hafta maç...

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat beşinci gününde

TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor.

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat beşinci gününde

TSK tarafından Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı yakınlarında başlatılan tatbikat devam ediyor.

22 Eylül 2017 Cuma 14:51
Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat beşinci gününde

ŞIRNAK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı, bugün de genişletilerek yeni menfezler kazıldı.

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılan mevzilere yerleştirilen zırhlı araçlarda askerler, teyakkuz halinde bekliyor.

Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için askerler sık sık devriye geziyor.

Tatbikat alanında olası durumlara karşı acil müdahale merkezinin de yer aldığı görüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.

Anahtar Kelimeler:
AskerMevziSilopiTatbikatTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump ile Kim arasında söz düellosu
Trump ile Kim arasında söz düellosu
Karadenizli balıkçıların umudu 'Kestane Karası Fırtınası'
Karadenizli balıkçıların umudu 'Kestane Karası Fırtınası'
Myanmar hükümeti soykırımdan suçlu bulundu
Myanmar hükümeti soykırımdan suçlu bulundu
Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan sezyum ele geçirildi
Trabzon'da nükleer sanayide kullanılan sezyum ele geçirildi
'Emirleri dinlemeyenleri vurmakta tereddüt etmeyeceğim'
'Emirleri dinlemeyenleri vurmakta tereddüt etmeyeceğim'
Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası 25 Eylül'de başlayacak
Şırnak'taki FETÖ'nün darbe girişimi davası 25 Eylül'de başlayacak
Arakan'daki zulme notalarla dikkati çekti
Arakan'daki zulme notalarla dikkati çekti
Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı
Fransız çiftçiler Şanzelize'yi samanlarla kapattı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim