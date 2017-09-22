Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat beşinci gününde

ŞIRNAK (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı yakınlarında 18 Eylül'de başlatılan tatbikat sürüyor.

Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki tatbikat alanı, bugün de genişletilerek yeni menfezler kazıldı.

Tankların sürekli manevra yaptığı alanda iş makineleriyle kazılanlere yerleştirilen zırhlı araçlardaler, teyakkuz halinde bekliyor.

Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için askerler sık sık devriye geziyor.

Tatbikat alanında olası durumlara karşı acil müdahale merkezinin de yer aldığı görüldü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı belirtilmişti. Açıklamada, tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesindeki operasyonların da sürdürüldüğü kaydedilmişti.