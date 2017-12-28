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Simge Fıstıkoğlu'nun tercihi 'Yemenli çocuklar'

NTV program sunucusu Simge Fıstıkoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Simge Fıstıkoğlu'nun tercihi 'Yemenli çocuklar'

NTV program sunucusu Simge Fıstıkoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

28 Aralık 2017 Perşembe 21:37
Simge Fıstıkoğlu'nun tercihi 'Yemenli çocuklar'

İSTANBUL (AA) - NTV program sunucusu Simge Fıstıkoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

"Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Fıstıkoğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Fıstıkoğlu, "haber" kategorisinde Muhammed Hamoud'un, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, başkent Sana'daki Sabbeen hastanesinde açlık ve bakımsızlık nedeniyle tedavi altındaki bir çocuğu anlatan, ''Yemenli çocuklar'' başlıklı fotoğrafa oy verdi.

Simge Fıstıkoğlu, "Yaşam" kategorisinde Yunus Emre Günaydın'ın ''İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sırasında boğulmamak için rögar kapağından dışarı çıkmaya çalışan fareyi konu alan, ''İstanbul'da sağanak'' isimli fotoğrafa oy verdi.

Fıstıkoğlu, ''spor'' kategorisinde ise Tahir Turna Eroğlu'nun, Kocaeli'de düzenlenen Avrupa karate şampiyonasında, Fransa ile İtalya kadın karate takımları final müsabakasından bir anı anlatan, ''Avrupa karate şampiyonası'' adlı fotoğraf için oy kullandı.

Fıstıkoğlu, "haber" kategorisinde seçtiği fotoğraf için yaptığı değerlendirmede, şunları söyledi:

''Dramatik ve duygusal bir fotoğraf. Arkasında fuşya gibi insana mutluluk veren canlı bir renk iken önde bir çocuğun ölüyor olması bir zıtlık yaratmış ve bu fotoğrafa çok iyi yansımış. Hiç kelimeye ihtiyaç duymadan sadece Yemen yazdığımızda bile ne yaşandığını anlatacak bir fotoğraf. Haber yapmaya gerek yok, bu fotoğraf yeterli.''

Fıstıkoğlu, ''Yaşam'' kategorisinde seçtiği fotoğraf için ise, ''Kurgu değil, o anda çekilmiş ve çok başarılı bir kare'' yorumunu yaparken, ''spor'' kategorisinde oyladığı fotoğraf için şu ifadeleri kullandı:

''Tehlikeli bir hareket olmasına rağmen çok artistik. Dans eder gibi boynunu arkaya doğru atmış, çok zarif ve estetik bir kare.''

Muhabir: Gülsüm İncekaya

Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Fotoğrafları OylamasıNTVSimge FıstıkoğluTürkiye
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