Şimşek: Bugünkü piyasa iniş çıkışları geçicidir

İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT’nin Türk Telekom’un katkılarıyla düzenlediği Türkiye Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bir toparlanma içerisinde bulunan dünya ekonomisinin kısa vadede olumlu görünüm sergilese de orta ve uzun vadede ciddi sorunların varlığının bir gerçek olduğunu kaydetti.

Türkiye piyasalarında son dönemde ciddi dalgalanmalar olduğuna işaret eden Şimşek, bunları iyi anlamanın ve resmi sakin bir şekilde, paniklemeden doğru okumanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Şimşek, Türkiye’nin son 10-15 yılda karşı karşıya kaldığı birçok ciddi dış şokun geride kaldığını aktardı.

Ülkenin iç şoklar açısından ise en son geçen yıl hain bir darbe girişimine sahne olduğunu hatırlatan Şimşek, "Milletimiz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geleceğine, demokrasisine, hukuk devletine sahip çıktı. Bugün ‘Türkiye hukuk devleti ilkesinden uzaklaşıyor, demokratik standartlarda gerileme var’ diyenlerin şunu net olarak görmeleri lazım; Türkiye tam aksine, gayrimeşru yollarla iktidarı ele geçirmeye kalkışan bir suç örgütüne karşı demokrasisini, hukuk devletini koruyor; bölücü bir terör örgütüne karşı ülkenin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü koruyor." diye konuştu.

"Türkiye’nin kamu sektörü bilançosu hiç olmadığı kadar güçlü"

Mehmet Şimşek, geride kalan iç ve dış şoklar karşısında Türkiye’de ekonomi, piyasa ve vatandaşların büyük bir direnç, dayanıklılık gösterdiğini ve ortaya muazzam bir performans koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünkü piyasa iniş çıkışları da geçicidir. Bugün ABD ya da Batı ile yaşanan sorunlar geçicidir. Türkiye’yi güçlü kılan ve 1990’lı yıllardaki kırılganlıklarına oranla çok farklı noktada tutan birkaç temel husus var. Türkiye’nin kamu sektörü bilançosu hiç olmadığı kadar güçlü."

“Türkiye’nin şoklara karşı dayanıklılığı arttı”

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türk bankacılık sektörünün sağlam olduğunu ve birçok şokla baş edecek kadar güçlü bir sermaye yapısı bulunduğunu, sektörün aktif kalitesinin de oldukça yüksek olduğunu söyledi.

Bankacılık sektörünün sağlamlığının Türkiye’nin şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını ifade eden Şimşek, bunun ülkeye, gelecek günlerde yaşanabilecek şoklara tepki verme imkanı sağladığını kaydetti.

"Kurdan beslenen enflasyonist bir süreç var"

Ülkede esas olarak kurdan beslenen enflasyonist bir süreç olduğunu, eninde sonunda bunu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "3 yıl sonra belki biz bu salonlarda Orta Doğu’yu nasıl yeniden inşa ederiz, Türkiye Orta Doğu’nun yeniden inşasının finansmanı konusunda ne tür enstrümanlar geliştirebilir diye paneller yapacağız.” dedi.

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin son 15 yılda birçok iç ve dış sorun, stres ve şokla karşı karşıya kaldığını belirterek, "Ama hepsini aştık, hepsini yönettik, hepsi geride kaldı. Bugünkü piyasalardaki kargaşa, işte ABD’deki bir dava vesaire, hepsi geride kalacak. Türkiye'de güçlü bir hükümet ve siyasi istikrar var. Türkiye’nin önü açık." diye konuştu.

Ülkede esas olarak kurdan beslenen enflasyonist bir süreç olduğunu, eninde sonunda bunu tekrar tek haneye indireceklerini vurgulayan Şimşek, "3 yıl sonra belki biz bu salonlarda Orta Doğu’yu nasıl yeniden inşa ederiz, Türkiye Orta Doğu’nun yeniden inşasının finansmanı konusunda ne tür enstrümanlar geliştirebilir diye paneller yapacağız.” ifadelerini kullandı.

Şimşek, "Türkiye’nin geleceğine ilişkin asla kötümser olamazsınız. Günlük piyasa iniş çıkışları eninde sonunda ona sebep olan faktörler ortadan kalkınca yönetilecek ve bir normalleşme sağlanacak." şeklinde konuştu.

Muhabir: Mücahid Eker