Şimşek: Ülkemize yönelik tehditleri bertaraf etmek için çalışmalıyız

GAZİANTEP (AA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, partisinin Şehitkamil ilçe teşkilatı ziyaretinde, yeni yönetimi tebrik etti.
Gaziantep'in destansı kurtuluşunun 96'ncı yılında aziz şehitleri minnetle andıklarını dile getiren Şimşek, Kurtuluş Savaşı'ndaki şuurun bugün de devam ettiğini belirtti.
Makam ve mevkilerin gelip geçici olduğunu, AK Parti'nin her kademesinde de bu anlayışla hizmet edildiğini vurgulayan Şimşek, eski yönetimin bugün desteklerini sürdürerek görevi yeni yönetime devrettiğini söyledi.
AK Parti'nin sıradan bir siyasi mücadele olmadığını, o yüzden parti içindeki kimsenin de makam mevki sevdasıyla hareket etmediğini, tek düşüncenin hizmet olduğunu anlatan Şimşek, şöyle konuştu:
Türkiye'nin geçen sene insani yardımda milli gelire oranla dünyada lider olduğunu hatırlatan Şimşek, "Evet, hatalarımız, eksiklerimiz var, büyük tehditler devam ediyor. Ama kardeşliğimiz devam ettikçe Allah'ın izniyle başaracağız. O yüzden kötümserliğe karamsarlığa yer yok. Yeter ki şuuru yaşatalım." ifadesini kullandı.
Mehmet Şimşek, gazetecilerin trafik sigortasındaki tavan fiyat uygulamasına ilişkin sorusunu ise "Uygulamayı devam ettireceğiz." diye yanıtladı.
Geçen yıl konuyla çok uğraşıldığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:
"Sektör kendini disipline etsin diye uğraştık. Uygulama başarıyla gidiyor. Bir taraftan sektörün sürdürülebilirliğini dikkate alıyoruz ama bir taraftan da zorunlu trafik sigortasında milletimizin de çok yüksek primlerle mağdur olmaması için de gereken tedbirleri alıyoruz. Yani bir denge anlayışı söz konusu. Dediğim gibi hem sektörün sağlıklı gidişatını gözeteceğiz hem de vatandaşımızın makul primlerle araçlarını sigortalamasını sağlayacağız."
Muhabir: Kerem Kocalar