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10 Haziran 2017 Cumartesi 18:58

Sınavdan çıkan kendini denize attı; LYS stresinden böyle kurtuldular

LYS sonrası denize koşan Antalyalı gençler, sınav stresini bol bol yüzerek atmaya çalıştı. Akdeniz'in serin sularında kulaç atan gençler yarın yapılacak 2. oturum için enerji topladı.

Sınavdan çıkan kendini denize attı; LYS stresinden böyle kurtuldular
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Sınavdan çıkan kendini denize attı; LYS stresinden böyle kurtuldular


Türkiye genelinde bugün ilk oturumu yapılan LYS çıkışı, üniversite adayları stres atmak için eğlence merkezlerine, sahili olan şehirlerde ise adeta denize koştu.

Antalya'da, Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) kapsamında yapılan LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'na giren adaylar, sınavdan sonra soluğu sahilde aldı. Konyaaltı Sahili'nde sınav stresini atan öğrenciler öz çekim yaptı, yüzdü.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen LYS kapsamında LYS-4 Sosyal Bilimler Sınavı'na Antalya'da katılan adaylar, üniversite hayalleri için ter döktü. Sınavın sona ermesinden sonra pek çok öğrenci sınav stresini atmak için soluğu Konyaaltı Sahili'nde aldı. Hava sıcaklığının 33, deniz suyu sıcaklığının 24 derece kaydedildiği turizm kentinde öğrenciler, öz çekim yaptı ve yüzdü. Sıcak havanın keyfini çıkaran öğrenciler bir yandan güneşlenirken diğer yandan sınav soruları ve gelecek üzerine sohbet etti.

Sınav stresini arkadaşlarıyla sahilde atan öğrencilerden Alaattin Özdemir, bir yıl boyunca sınava hazırlandıklarını söyledi. Alaattin Özdemir, "Çok stresliydi ama bitti. Yarın da matematik sınavımız var. Denize gelerek dinlenip enerji depolamak istedik" dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne girmeyi hedeflediğini anlatan Mert Sümer de yarınki sınava motive olmak, stres atmak için arkadaşlarıyla sahile geldiklerini, eğlenceli vakit geçirdiklerini söyledi.

 
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