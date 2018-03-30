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'Sınavla öğrenci alacak okullar nisanda açıklanacak'

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, "Nisanda okul türleri itibariyle sınavla öğrenci alacak okullar ile hangi okulların mahallinden yerleştirmeye esas olacağını kılavuzla ilan edeceğiz." dedi.

'Sınavla öğrenci alacak okullar nisanda açıklanacak'

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Tekin, "Nisanda okul türleri itibariyle sınavla öğrenci alacak okullar ile hangi okulların mahallinden yerleştirmeye esas olacağını kılavuzla ilan edeceğiz." dedi.

30 Mart 2018 Cuma 13:41
'Sınavla öğrenci alacak okullar nisanda açıklanacak'

MERSİN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin, "Nisan ayı içerisinde hem okul türleri itibariyle hangi okulların sınavla öğrenci alacağını, hangi okulların mahallinden yerleştirmeye esas olacağını kılavuzla birlikte ilan edeceğiz." dedi.

Tekin, Öğretmenevi'nde düzenlenen İl Milli Eğitimleri Müdürleri Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Mersin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantıların 2 işlevi olduğunu belirten Tekin, bunlardan birincisinin aile olma bilinciyle sık sık dertleşmek, ikincisinin de yönetimin daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde icra edilmesi olduğunu aktardı.

Tekin, Bakanlık olarak yaklaşık 5 yıldır rutin aralıklarla il müdürlerini bir araya getirdiklerini vurgulayarak "Konunun içeriğine göre de küçük toplantılar düzenliyoruz. Suriyeli çocuklarımızın yoğun olduğu illerimizin müdürleriyle yaklaşık 15 gün önce toplanmıştık. Bu tür küçük gruplarla da toplantılar yapıp aldığımız kararları, yaptığımız çalışmaları arkadaşlarımızla paylaşıp sağlıklı yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tekin, bu yıl ortaöğretime geçişte farklı bir modelle çalışacaklarını ifade ederek şöyle devam etti:

"Nisan ayı içerisinde hem okul türleri itibariyle hangi okulların sınavla öğrenci alacağını, hangi okulların mahallinden yerleştirmeye esas olacağını kılavuzla birlikte ilan edeceğiz. Gündemimizdeki konulardan bir tanesi bu. İkincisi özellikle son günlerde medyada da sık sık yer bulan öğretmene şiddet, bağımlılık ve çocuk istismarı gibi konularda hem bakanımızın talimatıyla kendi çalışmalarımız, hem de hükümetin bu anlamda aldığı tedbirler çerçevesinde bizim oluşturduğumuz eylem planını da ilgili arkadaşlar burada sizinle paylaşmış olacaklar."

Bu yıl yatırım programındaki hedeflerin de toplantıda paylaşılacağını dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımızın talimatıyla ikili eğitimin sonlandırılması için bir süreç başlattık. 2018 yatırım bütçemiz de artarak bu ikili eğitimin sonlandırılması hedefini gerçekleştirebilecek bir bütçe bakanlığımıza tahsis edildi. Bu bütçenin doğru kullanılması ve yatırımların doğru yapılması için gördüğümüz aksaklıkları ilgili arkadaşlarımız sizlerle paylaşacaklar. 2 günlük istişare programımızı böylece tamamlamış olacağız."

Muhabir: Mustafa Güngör

Anahtar Kelimeler:
MersinMilli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf TekinTürkiye
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