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Sınıfa sıkılan parfüm öğrencileri hastanelik etti

Sınıfın havasını değiştirmek için sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti. Trabzonda yaşanan olayın ardından veliler hastaneye akın etti.

Sınıfa sıkılan parfüm öğrencileri hastanelik etti

Sınıfın havasını değiştirmek için sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti. Trabzonda yaşanan olayın ardından veliler hastaneye akın etti.

29 Mart 2018 Perşembe 14:49
Sınıfa sıkılan parfüm öğrencileri hastanelik etti

Sınıfa sıkılan parfüm öğrencileri hastanelik etti


Trabzon'da Bener Cordan Ortaokulu'nda bir sınıfa sıkılan parfüm öğretmen ve öğrencileri hastanelik etti.  Parfümü sıkan öğrenci ise göz yaşlarına hakim olamadı

Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı

Trabzon'da, Bener Cordan Ortaokulu'nda sınıfta sıkılan parfümden etkilenen 1 öğretmen ve 17 öğrenci mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanede tedaviye alındı. 

Edinilen bilgilere göre olay, saat 12:00 sıralarında Ortahisar ilçesindeki Bener Cordan Ortaokulu'nda meydana geldi. 6-E sınıfında bir öğrencinin sıktığı parfümün kokusundan etkilenen sınıf öğretmeni E.H. ile öğrenciler de mide bulantısı ve kusma şikayeti başladı.

Öğretmen ve öğrenciler okul idaresi tarafından çağrılan ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Tedavi altına alınan 17 öğrenci ve öğretmenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.
 

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