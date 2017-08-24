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Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu

İzinlerini geçirdikleri memleketlerinden, yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sınır kapılarında araç kuyrukları oluşturdu.

Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu

İzinlerini geçirdikleri memleketlerinden, yaşadıkları ülkelere dönmek için yola çıkan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları sınır kapılarında araç kuyrukları oluşturdu.

24 Ağustos 2017 Perşembe 20:39
Sınır kapılarında 'dönüş' yoğunluğu

EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini geçirdikleri memleketlerinden, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönmek için yola koyulan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, sınır kapılarında yoğunluk oluşturuyor.

Binlerce vatandaşın aynı anda dönüşe geçmesi Edirne'deki sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.

Kapıkule'de 5, Hamzabeyli'de 4 kilometre araç kuyruğu oluştu. İpsala Sınır Kapısı'nda da zaman zaman yoğunluk yaşanırken, Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki kuyruk ise Dr. Mehmet Müezzinoğlu Karaağaç Köprüsü'nün girişine ulaştı.

Öte yandan, dönüş yapan bazı vatandaşlar kuyruklarda sıra anlaşmazlığı nedeniyle tartıştı.

Avusturya'ya dönen Köksal Aslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tatilini memleketi Sivas'ta geçirdiğini, dönüş için bir gün erken çıkmalarına rağmen kuyrukta beklediğini belirterek, "Yine trafiğe denk geldik. Umarım kuyruk bir an önce biter. Tabii memleketimizden ayrıldığımız için içimiz buruk ama, sıcakta kuyruk da olmasa iyi olurdu." dedi.

Almanya'ya dönen Musa Şen de tatilini Bolu ve Ankara'da akrabalarının yanında geçirdiğini anlattı. Memleketinden ayrıldığı için üzgün olduğunu dile getiren Şen, dönüş yolculuğundaki yoğunluğun kendilerini yorduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Dönüş TrafiğiSınır KapılarıTürk VatandaşlarıTürkiye
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