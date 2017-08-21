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Sınır tanımayan pelikanlardan görsel şölen

Türkiye ve Gürcistan sınırındaki Aktaş Gölü'nde yaşayan ve her iki ülke arasında uçan pelikan kolonisi görenlere adeta görsel şölen sunuyor.

Sınır tanımayan pelikanlardan görsel şölen

Türkiye ve Gürcistan sınırındaki Aktaş Gölü'nde yaşayan ve her iki ülke arasında uçan pelikan kolonisi görenlere adeta görsel şölen sunuyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 13:46
Sınır tanımayan pelikanlardan görsel şölen

ARDAHAN (AA) - Gürcistan-Türkiye sınırında yer alan ve bir kısmı Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı olan toplam 27 kilometrekare alana sahip Aktaş Gölü'nün 14 kilometrekaresi Türkiye, 13 kilometrekaresi ise Gürcistan tarafında yer alıyor.

Göldeki adalarda, Türkiye'de sadece burada rastlanan ak ve tepeli pelikanların birlikte yaşadığı noktalar bulunuyor.

Yaklaşık bin 800 metre rakıma sahip göldeki adaları mesken tutan yüzlerce pelikan, büyüklükleri ve nadir rastlanır bir tür olmaları nedeniyle izlenmeye değer görüntüler oluşturuyor.

Türkiye'nin en önemli pelikan yaşam alanlarından olan Aktaş Gölü'ndeki adalar ve bu adaları mesken tutan pelikanlar, her iki ülke arasında sınır tanımadan uçarak izleyenleri adeta büyülüyor.

Ardahan Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Aykut Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin önemli sulak alanları olduğunu ve her birinin farklı özellikler taşıdığını söyledi.

Tepeli ve ak pelikanların ürediği tek nokta Aktaş Gölü

Aktaş Gölü'nün da pelikanların üreme yeri olduğunu kaydeden Erdoğan, "Aktaş Gölü, uluslararası öneme sahip bir sulak alan. Tepeli ve ak pelikanların birlikte ürediği ülkemizdeki tek nokta. Bu açıdan bizim için son derece önemli." dedi.

Göl civarında yaşayan ve 15 yıldır gölde balıkçılık yapan Muharrem Akdeniz, pelikanların yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından ilgiyle izlendiğini söyledi.

"Şu an burada 700 ile 800 pelikan yaşıyor"

Bu pelikan kolonisinin bölge için önemli bir zenginlik olduğuna dikkati çeken Akdeniz, şunları kaydetti:

"Aktaş deyince akla soyu tükenme riskiyle karşı karşıya olan pelikanlar geliyor. Şu an burada 700 ile 800 pelikan yaşıyor. Pelikanlar göldeki balıklar ile besleniyor. Daha önce gölde balık olmadığı için pelikanlarımız yoktu. Yaklaşık 17 yıl önce devlet tarafından buraya 4-5 çeşit balık bırakılınca balıkçıl, martı ve pelikanlar da buraya geldi. Gölün içindeki 13 adada pelikanların kolonileri var, ilkbaharın başlangıcında göle geliyorlar."

Gölü mesken tutan pelikanlar genellikle havaların soğumaya başladığı 15 Ekim'de yöreden göç ediyor. Kuluçkaya geç yatıp yavrularını geç büyüten pelikanlar ise yavrularının büyümesinin ardından kışı geçirmek için başka bölgelere gidiyor.

Anahtar Kelimeler:
Aktaş GölüGürcistanPelikanTürkiye
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