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Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi.

05 Eylül 2017 Salı 11:41
Şırnak'ta saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK mensuplarının bölgede bulunan askeri birlik ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu, Cudi Dağı Bestler-Dereler bölgesi arasında geçiş yapabilecekleri bilgisi üzerine merkez Tahtakayalıkları bölgesinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı ekiplerince dün saat 19.00'dan itibaren operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Operasyonda saat 23.00 sıralarında teröristlerle sıcak temas sağlanması sonucu 2 teröristin ölü ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerle keskin nişancı tüfeği, makineli tüfek, kalaşnikof piyade tüfeği, 4 el bombası, 4 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, gece görüş dürbünü, 2 el telsizi, lazermetre, 4 sırt çantası, mühimmat ve örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Beytüşşebap ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığınca Boğazören Yaylası bölgesinde yapılan arama çalışmalarında 5 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 şarjör, 80 Bixi mühimmatı bulunduğu, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
OperasyonŞırnakTerör örgütü PKKTürkiye
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