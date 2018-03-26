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Sırp yetkili Kosova'da gözaltına alındı

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, Kosova'da gözaltına alındığı duyuruldu.

Sırp yetkili Kosova'da gözaltına alındı

Sırbistan Hükümeti Kosova Ofis Direktörü Marko Djuric'in, Kosova'da gözaltına alındığı duyuruldu.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:18
Sırp yetkili Kosova'da gözaltına alındı

PRİŞTİNE (AA) -Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni vermemesine rağmen bir Sırp buluşmasına katılmak üzere ülkenin kuzeyindeki Kuzey Mitrovitsa'ya gelen Djuric, gözaltına alınarak başkent Priştine'deki bir karakola sevk edildi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi yasa dışı yollarla Kosova'ya giren Djuric'in Kosova Emniyeti tarafından gözaltına alınmasının ülkenin düzenini koruma, yetkiler ve yasalar çerçevesinde gerçekleştiğini dile getirerek sakin kalınması çağrısında bulundu.

Djuric'in gerekli savcılık ve mahkeme prosedürlerinden geçip emniyet tarafından iki ülke arasındaki sınır noktasına sevk edildiğini belirten Thaçi, "Bu olay, Kosova ile Sırbistan arasındaki iletişime, diyaloga, iyi komşuluk ilişkilerinin normalleşmesi çabalarına ve uzlaşmaya zarar vermemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver Hoxhaj ise sosyal medya üzerinden tepki göstererek, Djuric'in Kosova'ya yasa dışı yollarla girişinin hukuka, anayasaya ve Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel'de varılan anlaşmaya karşı olduğunu ifade etti.

Hoxhaj, "Bu gibi hareketler tehlikeli olup Kosova'nın istikrarsızlaştırılmasını hedefliyor. Kosova, topraklarında barışçıl durumun korunması için tüm önlemleri alacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Kosova Meclis Başkanı Kadri Veseli, sosyal medya paylaşımında, Kosova'nın hiçbir provokasyona izin vermeyeceğini belirterek, "Biz Sırbistan'a gidip provokasyon yapmıyoruz. Onların da bizim toprak bütünlüğünün egemenliğine saygı göstermede dikkatli olmalarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın, Sırbistan ile ilişkilerini normalleşmesi yönünde adanmış olduğunu, ancak bu iradenin karşılıklı olması gerektiğini vurgulayan Veseli, etnik ayırım gözetmeksizin tüm Kosovalı vatandaşlara sakin kalmaları ve provokasyona gelmemeleri çağrısında bulundu.

Djuric'in emniyet yetkilileri tarafından götürüldüğü Sırbistan-Kosova arasındaki Merdare sınır kapısından sınır dışı edildiği açıklandı.

Kosova Emniyetince Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin ve Sırbistan Hükümeti Kosova Ofisi Direktörü Marko Djuric'in bu ülkeye ziyaretini engellemek amacıyla polis birliği görevlendirildiği açıklanmıştı.

Polis birliğinin, mevcut durum doğrultusunda hareket edeceği belirtilen açıklamada, sadece Kosovalı yetkililerden resmi izin alanların bu ülkeye ziyaret gerçekleştirebileceği vurgulanmıştı.

Vulin ve Gjuric, daha önce Kosova ziyareti için izin talebinde bulunmuş, ancak Kosova Dışişleri Bakanlığı bu yönde izin vermemişti.

Muhabir: Figen Shaban, Sibel Vezaj, Furkan Abdula

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