Korkunz kaza sabaha karşı 02.00 sıralarında D-100 karayolu üzerindeki Aşağı Sarıca köyü yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Gümüşhane'ye bir yakınlarının cenazesine giden 51 yaşındakiyoğun sis nedeniyle yönetimindeki 34 AY 5629 plakalı panelvan minibüsün direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrularak takla atan minibüste bulunanlardan 41 yaşındakive 46 yaşındakiöldü, sürücüile 51 yaşındaki, 45 yaşındaki21 yaşındakiyaralandı.Yaralılar Suşehri ve Sivas'taki hastanelerde tedaviye alındı.

Sivas Suşehri'nde cenazeye giden araç kaza yaptı, 2 ölü var