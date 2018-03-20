Sivil hassasiyeti Afrin’deki binalarda kendini gösterdi

AFRİN (AA) - Sarp Özer - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenliği, istikrarı sağlamak için Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin’de PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik 20 Ocak’ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Türkiye’nin uluslararası hakları ve BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik ilgili kararları kapsamında harekat, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra ediliyor.

Harekatın planlaması ve icrası sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri sadece teröristleri, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçleri hedef aldı. Bu durum Afrin ilçe merkezinin teröristlerden arındırılması sonrasında sahada kendini bir kez daha gösterdi.

İlçenin kuzeybatısında teröristler tarafından kullanılan, içinde terör örgütü elebaşı fotoğraflarının da bulunduğu hastaneye harekat sırasında tek kurşun dahi atılmadı. Mehmetçik, hastanede sivil olabilme ihtimaline karşı bölgedeki harekatı çok hassas yürüttü. AA ekibinin görüntülediği hastanede terör örgütü elebaşı posterleri, terör örgütüne ait dokümanlar ve teröristlere dağıtılan ilk yardım malzemeleri dikkati çekti.

Aynı hassasiyet ilçedeki cami, okul ve binalarda da kendini gösterdi. İlçe merkezinde sadece teröristlerin mevzi yaptığı, güvenlik güçlerine saldırı gerçekleştirdiği binalara Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve Özgür Suriye Ordusuna bağlı güçler tarafından atış yapıldı.

Afrin merkezinin alınması sırasında görev yapan komando birliğinin tabur komutanı, harekat sırasındaki sivil hassasiyetine vurgu yaparak, "Türk Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın yaşadığı hiçbir binaya zarar vermedi. Bunun göstergesi ilçe merkezindeki binalar. Teröristlerce mevzi olarak kullanılan binalara yönelik atış yapılırken geri kalan binaların hiçbirinde hasar yoktur." dedi.

Tabur komutanı, terör örgütünün iddia ettiğinin tersine, TSK’nın hiçbir cami, tarihi esere zarar vermediğini vurguladı.