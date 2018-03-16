Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...
Milli tenisçiler yarı finalde
Milli tenisçiler yarı finalde
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle yenildi
Fenerbahçe Doğuş son saniye basketiyle...

Siyah önlük beyaz yakalıkla okuma yazma kursuna geliyorlar

Samsun'da okuma yazma kursuna katılan yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kadın, çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük beyaz yakalıkla kurslara geliyor.

Siyah önlük beyaz yakalıkla okuma yazma kursuna geliyorlar

Samsun'da okuma yazma kursuna katılan yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kadın, çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük beyaz yakalıkla kurslara geliyor.

16 Mart 2018 Cuma 23:27
Siyah önlük beyaz yakalıkla okuma yazma kursuna geliyorlar

SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde okuma yazma kursuna katılan 60 yaş üzeri 8 kadın, çocukken giymeyi çok istedikleri siyah önlük beyaz yakalıkla kurslara geliyor.

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi tarafından Çepinler Mahallesi'nde açılan okuma yazma kursuna katılan kadınlar, hem ilerleyen yaşlarına rağmen okuma istekleri hem de giydikleri siyah önlüklerle dikkati çekiyor.

Yaşları 60 ile 84 arasında değişen 8 kadın, özel olarak diktirdikleri siyah önlükleri ve beyaz yakalıkları ile çocukken yaşayamadıkları öğrenciliğin tadını çıkarıyor.

Çocuklarını okutup meslek sahibi yapan ancak kendisi bu imkanı bulamayan kursiyerlerden 27 torun 8 çocuk sahibi 84 yaşındaki Kadriye Bulut, AA muhabirine, okuma isteğinin içinde her zaman olduğunu ancak imkan bulamadığını söyledi.

"Önlük giymek içimde bir özlemdi"

"Çocukken kardeşime baktığım için okula gidemedim. Önlük giymek, okuma yazma öğrenmek içimde bir özlemdi." diyen Bulut, şimdi geç de olsa okuma yazma kursuna başladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kursiyerlerden 65 yaşındaki Nermin Kurt ise çocukken giyemedikleri önlüğü şimdi giyebildikleri için heyecanlı olduklarını ifade etti.

Kurt, "Okuma yazma öğrenmeye çalışıyorum. Çok mutluyuz, çocukluğumuzu hatırladık. Okuyamadığımız için içimizde uhde kalmıştı. Okuma seferberliği yapan devlet büyüklerimizden Allah razı olsun. Torunlarım beni görünce 'çok yakışmış, çok güzel olmuş' dediler." diye konuştu.

Askere giden oğluna mektup yazacak

Kursiyerlerden 60 yaşındaki Hasine Bulut ise okuma yazmaya başlayınca askerde olan oğluna mektup yazacağını söyledi.

Üç çocuk ve 5 torunu olan 60 yaşındaki Seyide Kurt da okuma yazma seferberliğini başlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teşekkür etti.

Torunlarının okuma yazma kursuna gittiği için çok sevindiğini belirten Kurt, kurs bitince önlük ile çektireceği fotoğrafı evinin duvarına asacağını belirtti.

Daha sonra, siyah önlükleriyle okul sıralarında oturan kadın kursiyerler birlikte "şimdi okullu olduk, sınıfları doldurduk" şarkısını seslendirdi.

Anahtar Kelimeler:
Eğitim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Istanbul Photo Awards 2018 için geri sayım başlıyor
Istanbul Photo Awards 2018 için geri sayım başlıyor
Genelkurmay Başkanlığı'nda şehitler anıldı
Genelkurmay Başkanlığı'nda şehitler anıldı
Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu
Ağrılı öğrencilerin 'caretta caretta' mutluluğu
Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı
Türkiye-Afganistan dostluk günü kutlandı
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması
İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir'
İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir'
Doğu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak açıklama
Doğu Guta'da bulunan askeri gruplardan ortak açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan telefon diplomasisi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim