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13 Nisan 2017 Perşembe 19:45

Skandal paylaşımcı görevden alındı  

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ömer A.'nın "hayır" oyu kullanacaklarla ilgili skandal paylaşımı tepkilere neden oldu

Skandal paylaşımcı görevden alındı  
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Skandal paylaşımcı görevden alındı  
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görevli Ömer A.'nın "hayır" oyu kullanacaklarla ilgili skandal paylaşımı tepkilere neden oldu. İBB, çalışanıÖmer A.'nın açığa alındığını duyurdu. İBB'de çalıştığı öğrenilen Ömer A.'nın sosyal medya hesabından paylaştığı "17 Nisan günü savaşı kazanınca bunların karıları ve kızları ganimet olarak Evet'çilere helaldir" mesajı büyük tepki çekti. Skandal paylaşımın ardından Ömer A.'nın açığa alındığı, olayla ilgili müfettiş görevlendirildiği öğrenildi. Söz konusu idari soruşturma kapsamında Ömer A.'nın ifadesi alınacak. Ömer A.'nın gece amiri olarak çalıştığı belirtiliyordu. İBB’den yapılan yazılı açıklamada, “İBB Memuru Ömer A. Facebook paylaşımı nedeniyle açığa alınarak hakkında soruşturma açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

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Anahtar Kelimeler
Skandal Paylaşım
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