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Slovakya'da SOLOTÜRK rüzgarı esti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi, Slovakya'da düzenlenen SIAF 2017'de "En İyi Gösteri Uçuşu" seçildi.

Slovakya'da SOLOTÜRK rüzgarı esti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün gösterisi, Slovakya'da düzenlenen SIAF 2017'de "En İyi Gösteri Uçuşu" seçildi.

29 Ağustos 2017 Salı 14:47
Slovakya'da SOLOTÜRK rüzgarı esti

KONYA(AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Slovakya Uluslararası Hava Gösterisi'nde (SIAF 2017) "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülüne layık görüldü.

SOLOTÜRK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, 26 ve 27 Ağustos'ta düzenlenen dünyanın en büyük hava gösterilerinden SIAF 2017'ye, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere, İspanya, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Slovakya, Avusturya, Polonya, Almanya, Macaristan, Hırvatistan, Fransa, Çek Cumhuriyeti ve Belçika'dan ekipler katıldı.

Yaklaşık 300 bin kişinin izlediği gösterilerde, katılımcıların oylarıyla "En İyi Gösteri Uçuşu" ödülünü SOLOTÜRK ekibi aldı.

Muhabir: Melike Kınacı

Anahtar Kelimeler:
SlovakyaSolotürkTürkiye
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