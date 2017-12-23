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SNHR, Halep'teki saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

SNHR, Halep'in batı kırsalında gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Etarib ilçesinde, pazar yerine düzenlenen saldırıların Rus savaş uçakları tarafından yapıldığını iddia etti.

SNHR, Halep'teki saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

SNHR, Halep'in batı kırsalında gerginliği azaltma bölgesinde yer alan Etarib ilçesinde, pazar yerine düzenlenen saldırıların Rus savaş uçakları tarafından yapıldığını iddia etti.

23 Aralık 2017 Cumartesi 13:15
SNHR, Halep'teki saldırıdan Rusya'yı sorumlu tuttu

ANKARA (AA) - Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Halep ilinin batı kırsalında gerginliği azaltma bölgesi içerisindeki Etarib ilçesinde, geçen ay, pazar yerine düzenlenen hava saldırılarından Rusya'yı sorumlu tutarak saldırıda 8'i çocuk 79 sivilin öldüğünü bildirdi.

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SNHR'nin, 13 Kasım'da Halep ilinin batı kırsalındaki pazar yerine gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin raporunda, "Suriye-Rus ittifakı, 6 Mayıs'ta yürürlüğe giren gerginliği azaltma bölgesi anlaşmasını, başarısızlığa uğratmak için İdlib, Doğu Guta ve Halep'te kasıtlı olarak ihlal ediyor." ifadesi kullanıldı.

Rapor, pazar yerinde herhangi bir askeri grubun karargahı veya silah deposunun olmadığını ortaya koydu.

Raporda, görgü tanıklarının "Olay 13 Kasım saat 14.08'de meydana geldi. 2 Rus uçağı Etarib'de bir pazar yerine 3 defa saldırdı. Saldırılar sonucu 8'i çocuk, 8'i kadın 79 sivil yaşamını yitirdi. 83 sivil de yaralandı. Olay yerindeki iş yerleri ve polis merkezinde büyük maddi zarar oluştu." ifadelerine yer verildi.

Saldırların, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2139 ve 2254 sayılı kararılarına aykırı olduğunun altı çizilen raporda, sorumluların yargılanması ve sivillerin korunması çağrısı yapıldı.

Raporun, söz konusu saldırılardan yaralı kurtulan, saldırılara tanık olan ve yaralıları hastaneye taşıyan 8 kişinin anlattıklar ve olaya ilişkin internet ortamında paylaşılan fotoğraf ve görüntülerin incelenmesiyle hazırlandığı belirtildi.

Muhabir: Adham Kako

Anahtar Kelimeler:
DünyaEtaribHalepHava SaldırılarıRusyaSNHR
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