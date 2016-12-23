GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

23 Aralık 2016 Cuma 13:11

Sobadan çıkan gaz Yılbaşı kardeşleri ölüme götürdü

İstanbul Ataşehir'de 3 kardeş sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hüseyin ve Sabri Yılbaşı kardeşler hayatını kaybetti

Sobadan çıkan gaz Yılbaşı kardeşleri ölüme götürdü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Sobadan çıkan gaz Yılbaşı kardeşleri ölüme götürdü

Ataşehir'de Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin Yılbaşı (42) ve Sabri Yılbaşı (40) kardeşlerin öldüğü belirlenirken, ağır yaralı 34 yaşındaki Mustafa Yılbaşı da hastaneye kaldırıldı

İstanbul Ataşehir'de 3 kardeş sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Hüseyin Yılbaşı (42) ve Sabri (40) Yılbaşı kardeşler hayatını kaybederken, ağır yaralı 34 yaşındaki Mustafa Yılbaşı da tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi 3046'ıncı Sokak'ta bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; evde yaşayan 3 kardeşin işe gitmemesi üzerine komşuları şüphelenerek polis çağırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kapıyı kırmasıyla korkunç manzara ortaya çıktı.

Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hüseyin (42) ve Sabri (40) Yılbaşı kardeşlerin öldüğü belirlenirken, ağır yaralı 34 yaşındaki Mustafa Yılbaşı da ambulansla tedavi edilmek üzere Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından cenazeler ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahalle sakinleri ise olayı anlatarak, "Annesi telefon etmiş, Kartal'da kızındaymış. Onun için komşuya telefon etmiş, gelip camı kırmışlar. İkisi ölmüş, diğerini hastaneye kaldırmışlar. Kömür zehirlenmesi. Soba yakıyorlar" dedi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burdur'da trafik kazası, faciadan dönüldü Burdur'da trafik kazası, faciadan dönüldü
Marmaris'te intihar girişimi, Polis vazgeçirmek için 6 saat dil döktü Marmaris'te intihar girişimi, Polis vazgeçirmek...
Bursa'da feci kaza, 2 kişi can verdi Bursa'da feci kaza, 2 kişi can verdi
Liseli kız, okul yolunda çöken duvarın altında kaldı Liseli kız, okul yolunda çöken duvarın altında...
İskenderun'da fırtına okulları tatil ettirdi İskenderun'da fırtına okulları tatil ettirdi
Kuş Cenneti Karagöl'de korkutan yangın Kuş Cenneti Karagöl'de korkutan yangın
Yukarı Çık

Burdur'da trafik kazası, faciadan dönüldü
Burdur'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Haberi Oku