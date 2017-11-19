Sokak hayvanlarına 'özel' ambulans

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından devreye sokulan "küçük dostlar ambulansı" ile sokakta bulunan kedi, köpek, kuş gibi yaralı hayvanlara anında müdahale ediliyor.

Belediyenin çözüm merkezine çeşitli nedenlerle yaralanan hayvanlar için son 10 ayda yaklaşık 500 şikayet geldi. Bunun üzerine şikayetler değerlendirilerek sokak hayvanlarına anında müdahale edilebilmesi için "küçük dostlar ambulansı" devreye sokuldu.

Çözüm merkezine gelen yaralı hayvan ihbarını alan yetkililer belirtilen adreslere özel ambulans ile hızlı bir şekilde intikal ediyor. Daha sonra türüne göre olay yerinde ilk müdahalenin yapıldığı yaralı hayvanlar, şehrin çeşitli bölgelerinde bulunan klinik merkezlerine götürülerek hayata tutunmaları sağlanıyor. Ambulansın içinde acil müdahaleler için ecza dolabı, oksijen tüpü, yaralı hayvanları taşımak için sedye ve serum seti gibi malzemeler bulunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Allah'ın vermiş olduğu canı taşıyan bir varlığa da ona yakışır şekilde hassasiyet göstermemiz gerekiyordu. Bu noktadan hareketle bir ambulans devreye aldık. Artık kazaya karışmış, sokak hayvanlarına kedi, köpek, kuş benzeri hayvanlara kendilerine özgü bir araçla müdahale etme ihtiyacı hissettik."

Muhabir: Ergün Haktanıyan