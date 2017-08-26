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Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek

Belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık, kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara 203 lira idari ceza verilecek.

Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek

Belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık, kurban satış ve kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara 203 lira idari ceza verilecek.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 18:31
Sokakta kurban kesene 203 lira ceza kesilecek

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, belediyelerin gösterdiği yerler dışında park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetleri yapanlara 203 lira idari para cezası verileceğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbir alındı.

Bu kapsamda ekipler, Kurban Bayramı boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapacak.

Bakanlık, vatandaşların bu konuda duyarlı olmasını, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin "Alo 181" hattına telefona ihbar edilmesini istedi.

Kurban satışı ve kesimi, ilgili belediye tarafından gerekli alt ve üstyapının tesis edildiği veya ettirildiği yerlerde yapılacak, kurban atık ve artıkları belediyeler tarafından toplanacak. Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmak ve kurban kesmek ise yasak olacak.

Buna göre 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesi gereğince park, bahçe, cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlara 203 lira idari ceza uygulanacak. Konutlarda atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız bölüm için bin 267 lira, kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren işletmelere de 50 bin 975 lira idari ceza verilecek.

Kesim uyarıları

Köylerde ve belirlenmiş kesim noktası bulunmayan yerlerde ise kesimler, cadde, sokak ve parka bakmamak kaydıyla vatandaşların kendi bahçelerinde usulüne uygun olarak ve çevreye zarar vermeyecek şekilde ehil kişilerce gerçekleştirilebilecek.

Kesim sonrasında ise şu unsurlara dikkat edilmesi gerekiyor:

"Kesimden çıkan işkembe ve hayvan dışkıları gibi atıklar, sızdırmaz, dayanıklı, yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 3'te 2'si oranında konulmalı. Gerektiğinde ikinci torba kullanılmalı, ağzı iyice kapatılıp bağlanarak, sızdırmaz kapalı özel atık taşıma kamyonlarıyla belediye tarafından düzenli olarak bertaraf edilmek üzere alınmalı. Biriken gübre, çöp ve sakatat ile diğer atıklar çevreye zarar vermeyecek şekilde üstü kapalı bir mahalde toplanıp, daha sonra hijyenik şartlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi sağlanmalı. Her günün sonunda kesim yerleri dezenfekte edilmeli. Kurban satış ve kesim yerlerinde ilçe belediyeleri yeterli miktarda atık taşıma araçları ve konteyner bulundurmalı. Kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmamalı, kan izi kalmayacak şekilde temizlenmeli ve gerektiğinde kireçlenmeli. Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmalarına ve çevre kirliliğine neden olunmaması yönünde tedbirler alınmalı."

Muhabir: Yıldız Nevin Gündoğmuş

Anahtar Kelimeler:
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığıİdari Para CezasıKurban BayramıKurban KesimKurban SatışTürkiye
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