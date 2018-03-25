Somali kültürü Hamamönü'ne taşındı

ANKARA (AA) - Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Gündoğar, "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011-2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda." dedi.

YTB ve Türkiye'de öğrenim gören Somalili öğrencilerin iş birliğiyle Türkiye Bursları Hamamönü Ofisi'nde "Somali Kültür ve Tanıtım Günü" düzenlendi.

Gün boyu süren etkinlikte, "sambusea", bajiyo" ve "angeelo" gibi geleneksel yemekler hazırlanarak Somali mutfağından sunumlar yapıldı, yöresel kıyafetler, kültürel ürün ve eşyalar sergilendi.

YTB'nin, Ankara'nın tarihi semti Hamamönü'ndeki ofisinde Türkiye'de okuyan öğrenciler için düzenlendiği faaliyetleri AA muhabirine anlatan Gündoğar, "Her ay bir ülke günü yapmayı planlıyoruz. İlkini bugün Somali Kültür Günleri olarak düzenliyoruz. Somali'nin kültürünü tanıtıyorlar, kendi aralarında da ülkelerine duydukları özlemi gidermiş oluyorlar. Bu kültür günlerinin devamını sağlamaya çalışacağız." dedi.

Gündoğar, Somali'de 2011'de yaşanan kuraklık için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin büyük bir yardım faaliyeti başlattığını hatırlatarak "Birçok vakfımız, derneğimiz, sivil toplum kuruluşumuz oraya yardım götürdü. Bunlardan biri de o ülkenin geleceğini inşa etmek adına eğitim yardımlarıydı. O zaman, YTB Somali'den 300 öğrenci getirdi. Türkiye Diyanet Vakfının ve sivil toplum kuruluşlarının da getirdiği öğrencileri eklersek bu sayının bine ulaştığını görüyoruz. Şu an ülkemizde okuyan 2 binden fazla öğrenci var." diye konuştu.

Türkiye Bursları ile okuyan öğrencilerin çok güzel Türkçe konuştuğunu ve ülkelerinde önemli yerlere geleceklerini vurgulayan Gündoğar, "Öğrencilerimizi yalnız bırakmak istemiyoruz. Onların her zaman Türkiye ve Türk kardeşleriyle beraber bu ilişkileri ülkelerine döndükten sonra da devam ettirmelerine çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Gündoğar, YTB'nin, Türkiye'nin Afrika açılımına uluslararası öğrenci hareketliliği açısından katkı sağlamaya çalıştığına dikkati çekerek "Onlarla, yüzlerle ifade edilen Afrika'dan gelen öğrenci sayısı, 2011-2012'den sonra binlere çıkmış durumda. En son yapılan bir araştırmaya göre Afrikalı öğrencilerin en çok tercih ettiği ülkelerin başında Türkiye geliyor. İlk ona girmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Gündoğar, Hamamönü'ndeki Türkiye Bursları Ofisi'nde yürütülen faaliyetleri üniversitelerde açılacak ofislerle de yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

"Afrika Boynuzu'nun stratejik ülkesi"

Ankara Üniversitesinde Sağlık Yönetimi Bölümünde doktora öğrencisi olan Ankara Somalili Öğrenciler Birliği Başkanı Bishar Muhammed, 2015'ten bu yana Türkiye'de olduğunu söyledi.

Somali Kültür ve Tanıtım Günü'nü düzenlemekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Muhammed, "Buraya tüm okullardan, Irak'tan, Afrika'dan, dünyanın her yerinden öğrencilere teşekkürlerimizi sunuyoruz." dedi.

Somali'nin Afrika Boynuzu'nda ekonomik ve stratejik açıdan önemli bir ülke olduğunu belirten Muhammed, düzenlenen etkinlikle Somali kıyafetlerinin, yemeklerinin ve eşyalarının sergilendiğini ifade etti.

Muhabir: Nazlı Yüzbaşıoğlu