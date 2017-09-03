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Somali'de askeri merkeze intihar saldırısı: 20'den fazla ölü

Terör örgütü Şebab’ın Cubaland özerk bölgesindeki bir askeri merkeze düzenlediği intihar saldırısında 20’den fazla kişi öldü.

Somali'de askeri merkeze intihar saldırısı: 20'den fazla ölü

Terör örgütü Şebab’ın Cubaland özerk bölgesindeki bir askeri merkeze düzenlediği intihar saldırısında 20’den fazla kişi öldü.

03 Eylül 2017 Pazar 16:43
Somali'de askeri merkeze intihar saldırısı: 20'den fazla ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali’de terör örgütü Şebab’ın bir askeri merkeze düzenlediği saldırıda 20'nin üzerinde kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Cubaland özerk bölgesi emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebab militanları Kismayo kentinin kuzeyindeki Bula Gudud bölgesinde yer alan bir askeri merkeze intihar saldırısı düzenledi. Saldırının ardından iki taraf arasında çıkan çatışmada her iki taraftan 20’den fazla kişi yaşamını yitirdi, askerler taktiksel olarak geri çekildi.

Bölge sakinlerinden ve görgü tanığı bir gazeteciye göre militanlar merkezi ele geçirdi. Kismayo hastanelerine de 20’den fazla yaralı asker getirildi.

Öte yandan, örgüte bağlı somalimemo.net haber sitesinde yer alan habere göre, örgütün Bula Gudud’daki askeri merkezi hedef aldığı intihar saldırısı ve ardından çıkan çatışmada 30’dan fazla asker hayatını kaybetti.

Saldırının ardından merkezin örgüt tarafından ele geçirildiğine dikkat çekilen haberde, örgütün askeri malzemelerin yanı sıra iki askeri araca da el koyduğuna değinildi.

Muhabir: Nour Gelle Gedi,Daniel Gallego

Anahtar Kelimeler:
CubalandDünyaEş-ŞebabSomali
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