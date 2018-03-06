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Son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliği engellendi

UNICEF, son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliğinin engellendiğini açıkladı.

Son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliği engellendi

UNICEF, son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliğinin engellendiğini açıkladı.

06 Mart 2018 Salı 11:50
Son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliği engellendi

ANKARA(AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF), yayımladığı rapor, evlendirilen kız çocuklarının oranının son 10 yılda yüzde 15 azaldığını ortaya koydu.

Böylece evlendirilen kız çocuklarının oranı, dörtte birden beşte bire geriledi. Ancak bu oran, Sahraaltı Afrika'da son 10 yılda beşte birden üçte bire yükseldi.

Raporda, son 10 yılda 25 milyon çocuk evliliğinin engellendiği belirtildi.

Dünyada çocuk yaşta evlendirilmiş yaklaşık 650 milyon kadın yaşıyor

Çocuk evliliklerde en fazla düşüşün Güney Asya'da, özellikle de Hindistan'da görüldüğü vurgulanan raporda, bölgede kızların 18 yaşından önce evlenme riskinin yaklaşık yüzde 50'den yüzde 30'a gerilediği kaydedildi.

Söz konusu gerilemeye, kız çocuklarının eğitim oranlarındaki artış, hükümetlerin ergen kızların eğitimi için yaptığı yatırımlar ile çocuk evliliğin yasa dışı olduğuna ve zararlarına ilişkin kamuoyuna verilen güçlü mesajların yol açtığına işaret edildi.

UNICEF'in yeni verilerine göre, yılda 12 milyon kız çocuğunun zorla evlendirildiği sanılıyor. Halihazırda dünya genelinde çocuk yaşta evlendirilmiş yaklaşık 650 milyon kadın yaşıyor.

Muhabir: Zehra Ulucak

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Türkiye
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